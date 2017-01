Tras dos invalorables años perdidos, se investigará por fin lo que fue la última voluntad del fiscal Nisman

14/01/2017 -

U n terremoto politico de gran porte, una muerte irresuelta, los vericuetos de la Justicia y un cumulo de intereses locales e internacionales enmarcaran de ahora en mas algo que nunca debio haberse detenido durante dos largos e invalorables anos: investigar la denuncia del fiscal Alberto Nisman hasta las ultimas consecuencias. Un fiscal acusa, pero solo son las pruebas las que determinan si alguien es inocente o culpable. Mucho queda aun por avanzar en desenredar la madeja de la causa Amia, la del atentado propiamente dicho, casi 23 anos despues, pero tambien hay necesidad de seguir una doble cuestion ligada a su esencia: la presentacion judicial y la muerte del fiscal, ocurridas en enero de 2015. Lo mas impactante de aquel escrito de 289 carillas que Nisman le hizo llegar el miercoles 14 al juez federal Ariel Lijo, cuatro dias antes de su misteriosa muerte en 2015, fue que apunto en primer termino nada menos que contra la entonces presidenta de la Nacion, Cristina Fernandez. Basicamente, el fiscal general a cargo de la investigacion de la voladura de la Amia le pidio al magistrado que ¡§investigue¡¨ lo que definio gravemente de la siguiente manera: ¡§Se pergeno un plan de encubrimiento y, en su parte publica, se lo disfrazo de negociaciones diplomaticas y de negociacion bilateral¡¨ para realizar un intercambio comercial de ¡§petroleo por granos¡¨. Cuenta la historia de esos dias, que Nisman regreso de Europa el lunes 12, algunos dicen ¡§de apuro¡¨ por algun mensaje que lo altero, aunque la Justicia aclaro que tenia pasaje para el dia en que dejo a su hija Iara en un VIP del aeropuerto de Barajas (Madrid), esperando a su madre. Ese dia y al siguiente, ya en Buenos Aires, el fiscal le dio un ultimo repaso a la prolija redaccion de su extensa exposicion, en la que le solicitaba a Lijo que llevara a cabo una ¡§investigacion, para el juzgamiento y castigo de todos los que han tomado parte¡¨, entre ellos la Presidenta, supuesta ideologa de la ¡§confabulacion criminal¡¨ que denunciaba y tambien su canciller, Hector Timerman quien, segun el, la puso ¡§en funcionamiento¡¨. No sabia Nisman entonces que denunciar la estrategia de Iran de ¡§negacion perpetua¡¨ y el ¡§plan encubridor¡¨ que a su juicio pretendio desligar a los acusados iranies y ¡§desacreditar a la Justicia argentina¡¨ habia sido su ultima voluntad. Recien dos anos despues de aquella accion, que para muchos esta ligada directamente con el fin de sus dias, aquel testamento del fiscal comenzara a ser oficialmente hurgado por la Justicia, mas alla de las controversias sobre si hubo o no hubo delito y sobre si el tema merecia o no ser investigado, cuestiones ya zanjadas hace unas semanas por la Camara Federal de Casacion Penal. En la misma lectura de aquella accion queda claro que lo que Nisman le solicito al juez, en sustancia, fue ¡§una inmediata y urgente investigacion¡¨, para desentranar una ¡§sofisticada maniobra¡¨ que llevan a un ¡§entramado criminal¡¨ para el incontrastable: ¡§Las evidencias obtenidas observadas integralmente permiten revelar una gravisima actividad delictiva¡¨, dijo. Tambien aporto una serie de grabaciones de personajes de la periferia gubernamental, pero con llegada a la Casa Rosada, tomadas ¡§con anterioridad al comienzo de las actividades espurias¡¨. Asi, dijo Nisman que, con esos elementos, iba a ¡§probar¡¨ la ¡§activa participacion criminal de terceros en la maniobra¡¨ y menciono a Luis D¡¦Elia; al ¡§agente irani en Buenos Aires¡¨, Jorge ¡§Yussuf¡¨ Khalil; al diputado Andres Larroque; al jefe de Quebracho, Fernando Esteche; al ex fiscal de la causa Amia, Hector Yrimia y ¡§a un individuo perteneciente a la secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la Nacion, identificado como ¡¥Allan¡¦ que, segun las constancias halladas, todo indica que se trataria de Ramon Hector Allan Bogado¡¨. Tras tan conmocionante accion, empezo a gestarse una campana para desacreditar a Nisman, inclusive con datos de su vida privada. El lunes 19, el fiscal tenia que concurrir al Congreso para dar explicaciones a los legisladores sobre detalles de tan incendiario escrito y decidio trabajar durante el fin de semana en su departamento de Puerto Madero. Desde aquella solicitud al juez pasaron dos largos anos que se consumieron entre presiones de las partes a las diferentes instancias de la Justicia, que desestimaron una y otra vez la denuncia y que la terminaron legitimando para permitir el avance de aquella investigacion que Nisman propicio con el aporte de ¡§pruebas que ilustran el plan¡¨. Ahora, las vueltas del destino hicieron que la causa volviera a Lijo, quien podria perderla si se unifica con otra por ¡§traicion a la patria¡¨ que maneja su colega Claudio Bonadio. ¡§Sera el magistrado instructor quien debera determinar hasta donde se extiende en su real dimension este plan de encubrimiento e impunidad¡¨, habia senalado el fiscal a la hora de dejarle al juez interviniente la responsabilidad de avanzar. ¡§La rapida actividad jurisdiccional para reconstruir historicamente lo sucedido resulta, en este caso, fundamental¡¨, decia por entonces Nisman en su accion, sobre la que habia volcado mucha de su ansiedad, fruto de muchos anos de trabajo. Probablemente, el sabia que iba a ser muy ardua la cuestion, pero con seguridad que nunca imagino los vericuetos de toda esta historia que, tras casi dos anos, aun esta a fojas cero y que incluyo su propia muerte aquel domingo 18 de enero, cuatro dias despues del temblor politico que provoco su presentacion. ƒÜ