Fotos Los restaurantes ofrecen menús para todos los bolsillos en Punta del Este

14/01/2017 -

Punta del Este vive una de las mejores temporadas de los últimos años y para los visitantes se ofrecen menús turísticos para todos los bolsillos. Pronto a comenzar el recambio, EL LIBERAL realizó un recorrido por los locales gastronómicos y se puede decir que comer barato en Punta del Este es posible: en algunos lugares se puede hacerlo con sólo 75 pesos argentinos. Algo a tomar en cuenta para hacer las cuentas es que conviene dividir en dos para tener noción de precios y no vivir atado a una calculadora, y saber que si se paga con tarjeta de crédito argentina, Uruguay descuenta el IVA, o sea el 22 %. Este año se encuentran ofertas excepcionales en la calle 29, que corta Gorlero a dos cuadras del casino. Algunas de ellas son: empanadas a 48 pesos uruguayos (24 argentinos) y menú de 150 uruguayos (75 argentinos) en el que se puede optar por carré de cerdo con guarnición, milanesa de carne o pollo, omelette, ensaladas y un lacónico etcétera. Justo enfrente de este lugar de comidas rápidas y baratas está el histórico puesto de "Churros Manolo" como para darse un gusto luego de tanto ahorro. Los churros cuestan 35 pesos uruguayos los simples y 50 los rellenos. La Parada 2 sigue reuniendo a las familias y ofrece pizza, chivitos, empanadas, parrilla y comida casera. En este sector de la ciudad hay una gama interesante de lugares: "Chivito Esteño" ofrece dos de los típicos chivitos uruguayos, es decir, sándwiches de pulpa que hacen pasar por lomo y que vienen con jamón, queso, aceitunas, panceta, cebolla, lechuga, tomate y hasta un huevo frito, acompañados de papas fritas. Todo eso, más una gaseosa de litro, cuesta 650 pesos uruguayos, es decir, unos 325 argentinos, a lo que hay que descontarle un 22% de IVA si se paga con tarjeta. Enfrente, en la parrilla "La Milonguita", una porción de vacío está a 330 pesos uruguayos, pero cobran 45 más el cubierto, o sea unos 180 argentinos, y más o menos lo mismo cuesta una milanesa en el flamante "Milamores"; pero "Le Solei & Méndez" tiene una oferta de milanesa para dos con guarnición y sin cobro de cubiertos, por 230 argentinos por persona. Y en la "Nueva Avenida", que siempre está lleno porque tiene fama de que se come bien y barato, hay que pensar dos veces antes de elegir, porque hay muchos platos que pueden compartirse y entonces los números bajan. Allí, un plato cuesta 500 uruguayos; un refresco, 95; media entrada o medio postre (suponiendo que se comparta), 150; lo que suma un total de 750 uruguayos o sea 25 dólares. Pizza En el centro de Punta del Este, la Gorlero ofrece cada vez más fast food, como "Il Mundo de la Pizza" o "La Pasiva", que no siempre tienen los precios más baratos. En Uruguay, la pizza viene sólo con salsa de tomate, así que hay que pedirla expresamente con muzarella para comerla al uso argentino. Una sola porción de pizza con muzzarella en "Il Mundo de la Pizza" cuesta 240 uruguayos (120 argentinos).