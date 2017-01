La Liga Profesional Amateur de Fútbol, una nueva propuesta

14/01/2017 -

La Liga Profesional Amateur de Fútbol (Lipaf) es una nueva propuesta que saldrá a escena esta tarde, con la disputa de la fecha inicial de su torneo preparatorio. Los cotejos fueron programados a las 18 y 19, según el siguiente cronograma:

En Potrerito 1: Radio taxi Rojo vs. La Castelli (L) y Alvi vs. Desp Santia. En Potrerito 2: Eresa vs. Agrup. Martín Fierro (L) y Villa Negrita (45) vs. Kiosco Lali (45). En Copse: Copse vs. Mc Center (L) y Copse vs. Alte. Brown (45). En UTA: Colón vs. UTA (L) y UTA vs. Sarmiento (45). En Belgrano Pujio: Desp. Leo vs. Deportivo Danai (L) y P. Estofán vs. Nápoli (L).

En River Pujio: Met. Dorrego vs. Ingernieros Jrs. (L) y Metalúrgico Dorrego vs. Ingenieros (40). En Clodomira: Clodomira vs. Copse (40) y Clodomira vs. Calle 14 (45). En Fuca: 18.30, Fuca vs. Argentinos (50). En La Dársena: Paraíso vs. La España (L) y Paraíso vs. Veteranos de Malvinas (50). En Pami: AsociaciónBancaria vs. Independiente (40) y 9 de Julio vs. Merco Bus (L). En Telefónicos: 18.30, Autonomía vs. Telefónicos (50). En Mutual Rentas: 18, Mutual Rentas vs. Escuela 677 (45) y 19, Óptica Fulgor vs. Beltrán (40).