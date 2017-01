La Liga del Sur también pone en marcha su certamen

14/01/2017 -

Desde las 17 y 18, se jugará hoy la primera fecha del Torneo de Verano de la Liga del Sur, que contempla estos enfrentamientos:

En EL LIBERAL: Villa Reconquista vs. Uta (33) y Villa Rec. vs. Mariano Moreno (40). En San Pedro: La Gaucho vs. Ind. Lar (33) y Palermo vs. RG Neumáticos (40). En Estudiantes de Maco: Los Monkikis vs. Moto Full (33) y Paris FC vs. Agrup M. Fierro (40). En San Martín (Vta. Barr.): Zanjón vs. Los Santos (33) y Cioccolani vs. Sitravise (40). En Los Halcones 2: Villa Yocca vs. Villa Antonia (33) y Los Santos vs. Las Heras (40). En Los Halcones 1: Pilchería Max Mar vs. Prof. Jrs. (33) y Parque Sur vs. Alte. Brown (40). En Gimnasia de Maquito: Desp. Fleky vs. Estudiantes Ulluas (33) y Alianza vs. Ac. y Pel. Luis (40). En Ciclón de Flores: Filial 23 vs. Gomería Sara Mañu (33) y S. París vs. Tornería de Pablo (40). En Vélez de Maquito: La Verdulería vs. Gomería Pichi (33) y Villa Yocca vs. Gomería Sara Mañu (40).

En Las Monjitas: Bº Cáceres vs. Ac. y Pel. Luis (33) y Coy Unidos vs. Carp. Gaby (40). En Zanjón 2: Villa Carolina vs. Club 504 (33) y Rep. El Globito vs. Expreso Lo Bruno (40).

En Palermo (LB): Agrup. M. Fierro vs. Rep. El Globito (33) y La Feria vs. C. San Esteban (40). En Villa Yocca: La Joya Gramajo vs. La Brown (33) y San Carlos vs. El Carro de Ariel (40). En 8 Hermanos: Bob. I. Pereyra vs. Los Pasajeros (33) y Bº Cáceres vs. Zanjón (40). En Def. Maco: Peca Suárez Const. vs. La Pampa (33).