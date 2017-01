Torneo Expreso San Nicolás

14/01/2017 -

La Asociación de Futbolistas Amateurs hará disputar hoy la primera fecha del Torneo de Verano "Expreso San Nicolás". Desde las 17.30 y 19, el programa es el siguiente:

En Asociación Nº 1: Campeones del 28 vs. Farmacia La Plata y Puente Alsina vs. Previsión-V. Hortencia. En Asociación Nº 2: Las Heras vs. Organización Norcen y Saravah vs. Hotel Savoy. En Zanjón Nº 1: Sitravice-Ipvu vs. Lagartos Malvinas y San Carlos vs. Gremio Municipal. En cancha a confirmar: 18.30, Almirante Brown vs. Banco Provincia B.