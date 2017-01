Barcelona va por otra victoria para mantener viva la ilusión

14/01/2017 -

Barcelona, con Lionel Messi, irá hoy en busca del triunfo como local ante Las Palmas para no perderle pisada al líder invicto Real Madrid en uno de los cuatro partidos de la fecha 18 de la liga española que se disputará desde las 12.15, hora argentina.

El equipo catalán reúne 35 puntos en el campeonato español, está a cinco de Real Madrid (40), que tiene un partido menos, y quedó relegado a la tercera posición por debajo de Sevilla (36).

El comienzo del año no fue fructífero para Barcelona en resultados porque en la ida de la Copa del Rey perdió 2-1, luego empató 1 a 1 como visitante ante Villarreal por la liga española y salió de la crisis al ganar 3 a 1 en la revancha ante Bilbao, que lo clasificó a los cuartos de final.

Por su parte, Las Palmas, que reúne 24 puntos, fue un rival difícil para Barcelona que lo derrotó 2-1 en la temporada pasada, cuando Messi sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo varias semanas.

El resto de los partidos de hoy son: Leganés vs. Athletic Bilbao; Atlético Madrid (Ángel Correa y Nicolás Gaitán); y La Coruña (Germán Lux) vs. Villarreal.

Mañana: Valencia (Enzo Pérez, Ezequiel Garay y Facundo Cartabia) vs. Espanyol (Pablo Piatti); Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia) vs. Alavés; Granada (Ezequiel Ponce)-Osasuna; Gijón vs. Eibar (Gonzalo Escalante y Mauro Dos Santos); y Sevilla (Gabriel Mercado, Franco Vázquez, Luciano Vietto, Matías Kranevitter y Nicolás Pareja) vs. Real Madrid.