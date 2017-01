Juana Viale compartió imágenes de sus vacaciones descontracturadas e intrépidas en Brasil

14/01/2017 -

Juan Viale está gozando de los deportes extremos en Praia Itamambuca, en Brasil. Por lo menos así lo dejó en claro desde su cuenta de Instagram adonde compartió fotos haciendo destrezas sobre una tabla de surf.

Este hobby desconocido no parece demasiado desligado a lo que es su personalidad: intrépida y reacia a los medios. "No me gusta ver televisión, no me entretiene", comentó alguna vez en el Bailando 2015, año en el que se animó a participar del popular certamen. Se ve que su verdadero interés es disfrutar del aire libre, del verano y de surfear.

Es por eso que ha tenido romances (o rumores de romance) bajo este interés en común. Por ejemplo, con Gastón Grande, un actor fanático de los deportes extremos que participó en el Dakar. También con Santiago Lange, el regatista argentino que obtuvo la medalla de oro en Nacra 17 en Río de Janeiro 2016.

Claro que ninguna de esas relaciones fueron confirmadas por la actriz, que prefiere guardar su vida sentimental en el más bajo perfil. Su última relación oficial fue con Santiago "Chano" Charpentier.