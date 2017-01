Competirá en forma directa con la nueva propuesta de Polka para la pantalla de Canal Trece

14/01/2017 -

El mismo día que se estrena "ADDA", Polka presentará "Quiero vivir a tu lado", con Paola Krun, Florencia Peña, Mike Amigorena y un gran elenco.

Mariano Martínez confesó que significará esa competencia para "Amar después de amar": "Yo me fijo en la competencia porque es la base de la televisión, pero sinceramente lo que más me importa es que el programa esté bueno, que sea lo que leímos y actuamos, para lo que tanto nos esforzamos. Queremos que la gente lo acepte y después sí, ganar, obvio", señaló.

Y sobre el panorama actual de las producciones nacionales en relación con las extranjeras, dijo: "Hay novelas extranjeras que son muy buenas, y esto viene hace un par de años, desde Avenida Brasil. Yo me quedaba en casa encerrado, sin ir a la pileta, para ver la novela porque no podía creer lo bien escrita que estaba y me sorprendía ese nivel de guión que tenía la tira, más allá de la producción, porque cualquiera no pone la plata, pero eso es más fácil. El guión es la gran diferencia.