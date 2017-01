Mariano Martínez confía en el éxito de una novela adulta

14/01/2017 -

L a tira en la que el ex sacerdote de "Esperanza mía" comparte el rol protagónico con Eleonora Wexler, Isabel Macedo y Federico Amador, relata el fuerte vínculo entre dos parejas que aparece como disparador de un amor prohibido, capaz de dejar al descubierto una pasada y secreta relación entre dos amantes.

"Es una novela adulta de dos parejas de amigos que se conocieron a través de sus hijos adolescentes. El punto de partida es un accidente que revela que dos de ellos eran amantes. Ahí empieza la historia", anticipó el actor, en entrevista con Télam, sobre la ficción que ocupará la pantalla de Telefé de lunes a jueves, a las 22 y que se registra como su vigésimo primer trabajo en televisión.

"Si bien tiene los condimentos para ser un culebrón y una novela de amor, es diferente. Que no sea un melodrama típico y que se cuente en dos tiempos, son algunas de las razones por las cuales acepté el papel", resaltó, sobre los giros innovadores que la nueva ficción propone. El guión de "ADDA, Amar después de amar" -tira grabada íntegramente con tecnología 4K, de alta calidad cinematográfica- que escribieron Erika Halvorsen, Gonzalo Demaría, Micaela Libson y Esteban Garrido, está contado sobre dos líneas temporales, una de ellas signada por un misterioso accidente en la ruta y la otra, tres años antes.

"Mi personaje es Santiago Alvarado, un policía retirado que maneja una cuadrilla de albañiles. Le va bien en el trabajo pero gracias a Damián (interpretado por Federico Amador), crece mucho más", contó Martínez. "Es una persona de pocas palabras, humilde, y está totalmente abocada a su familia y a su mujer. Es sincero, tranquilo y también medio hosco", dijo Martínez sobre Santiago, esposo de Carolina, temperamental ama de casa que en la ficción hará Eleonora Wexler, y amigo de Damián y Raquel (Isabel Macedo), matrimonio acomodado en los negocios pesqueros. "El hecho de que Santiago haya sido policía -recapituló- cobra importancia en su presente, porque cuando su mujer tiene un accidente arranca una pesquisa policial en la que tiene participación y con la que resurge la faceta investigativa que había dejado atrás", adelantó. Mariano Martínez arrancó en TV hace 20 años con "La Nena".

Sobre aquel joven puntualizó: "Tengo ese joven a flor de piel, eso no lo perdí, me sirve mucho para divertirme con mis hijos sobre todo, me sé divertir así como joven, adolescente o niño, y para mi profesión me sirve porque es jugar. En esta serie jugué un montón, es el trabajo en el que mejor la pasé detrás de cámara y mejor me sentí adelante de cámara".