Los artistas santiagueños despiden al "verdadero cantor del pueblo"

14/01/2017 -

H oracio Guarany murió a los 91 años. Grabó 57 discos y actuó en innumerables festivales, con gran éxito. A lo largo de su carrera compartió escenarios y la vida con artistas de todos los géneros, pero a quienes más nutrió con su experiencia y su talento fue a los que compartían su amor por el folclore.

Peteco, Musha y Cuti fueron algunos de los artistas santigueños que tuvieron la oportunidad de estrechar vínculos con Guarany. Apesadumbrados por su partida, no quisieron dejar de recordarlo.

Peteco confesó que cuando lo conoció le pareció estar delante de un "profeta", por el color de su voz y la atención que provocaba entre sus oyentes. Mientras que Musha contó que hasta hace unos días compartía mensajes de whatsapp, y Cuti lo recordó como el que lo bautizó a Jacinto Piedra. "La primera vez que lo vi a Horacio Guarany fue en Buenos Aires, en un campo donde se hacía doma y se invitaba a artistas a un evento conducido por Miguel Franco. Ahí iban a estar Los Carabajal, con mi viejo y Agustín. Yo habré tenido 10 años. Ahí lo vi llegar y me llamó la atención el amontonamiento de la gente que casi lo traían en andas hacia el escenario", dijo Peteco Carabajal sobre la popularidad de la que era dueño Horacio, y la que fue acrecentando con el paso del tiempo.

Y agregó: "Después lo vi en un festival que se llamaba Ciudad de La Banda, en el escenario, y ahí me impresionó la oratoria que tenía y el color de voz para hablar y dirigirse a la gente. Era como ver a un profeta. En ese momento sentía eso, que tenía algo muy especial en el color de la voz que hacía que cautivara la atención y el corazón de la gente que lo escuchaba. Después he tenido la oportunidad de conocerlo, por la amistad que tenía con mi padre, y de escuchar sus palabras y sus consejos. Lo he considerado un grande verdadero de la música popular argentina, un verdadero cantor del pueblo, un verdadero artista popular". Peteco admitió sentir mucha tristeza, aunque dijo estar seguro de que Horacio vivió intensamente y con alegría. "Creo que se debe ir con el alma llena de experiencias y de amor de la gente. Ha vivido bien Horacio, que su partida sea plena de deseos y que ojalá pueda seguir alumbrando el camino del pueblo argentino", remarcó. Por su parte, Musha Carabajal señaló: "En su vida dio muestras de que era un sabio polifacético, cantor, actor, poeta, escritor. Es alguien que admiro, respeto, y de quien voy a tomar y tomo muchas cosas que ha dejado sobre la vida y conceptos profundos de lo artístico. La familia de los folcloristas está nuevamente de duelo porque era una figura fundamental de la cultura argentina". Cuti Carabajal lamentó su partida y recordó que fue Horacio Guarany quien le dio el nombre de Jacinto Piedra a Ricardo Gómez Oroná.

"Conocí a Jacinto a través de Pablo Raúl Trullenque. Yo estaba en esa época con Los Manseros y lo hacía subir al escenario como telonero. Un día me dijo que quería conocer a Horacio Guarany. Lo llamé y nos invitó a su casa, a comer un guiso santiagueño. Mientras estábamos compartiendo un lindo momento, le pedí a Jacinto que tocara para Horacio, quien se conmovió al escucharlo. Cuando nos íbamos le preguntó si tenía nombre artístico, y Jacinto le contestó que no, que se presentaba como Ricardo Gómez Oroná. Fue Horacio quien eligió el nombre de una flor y la piedra para resumir lo que le había inspirado escucharlo. Gaurany fue quien le gestionó ante la Sony la grabación de su primer disco", rememoró Cuti.