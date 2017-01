Charlotte Caniggia pidió perdón al pueblo paraguayo

14/01/2017 -

Charlotte Caniggia generó revuelo cuando realizó una polémica declaración sobre los paraguayos en el programa Pasapalabra. "Estaba escribiéndome con un chico. Le digo que me llame y me llama.. era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita", aseguró en el ciclo que conduce Iván de Pineda. "El acento paraguayo me la re baja", agregó. Rápidamente llovieron las críticas, y Charlotte se disculpó por Twitter: "Pido disculpas a la gente de Paraguay, no tuve intención de ofender a nadie, fui muchas veces y me trataron muy bien los quiero", dijo.