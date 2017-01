El desesperado llanto de la argentina encontrada muerta en Brasil

Fotos Luciana tenía 27 años.

La difusión de audio sigue sumando dudas al caso de la argentina que apareció ahorcada en su departamento en Buzios, en donde vivía con su esposo.

La grabación fue enviada por Luciana Farías, la víctima, a su madre unos días antes de la muerte. En medio de una crisis de llanto, la joven le decía que quería volverse a su Catamarca natal y que ya no soportaba estar junto a su esposo Pablo Angelina, quien pasó 16 años en la cárcel por acribillar a balazos a su esposa anterior.

"Hola má, Pablo me acaba de decir que se quiere ir, que se quiere separar y por lo tanto, me echó. Bah, no me echó, pero es lo mismo. Me quiero volver, má, me quiero volver, te juro que me quiero volver, no quiero estar más acá", dijo entre lágrimas.

Luciana se casó en septiembre con Angelina y hace un mes que estaban radicados en Buzios. Luego, de un día para el otro, Angelina le avisó por Facebook a sus familiares en Catamarca que Luciana se había suicidado. La policía le creyó y él enterró el cuerpo en Brasil. Pero, la familia de la víctima desconfía de Angelina, no sólo por sus antecedentes, sino por las contradicciones en sus mensajes de Facebook y los extraños posteos que realizaba.