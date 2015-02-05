CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Enero 2017

A LAS 22.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

Hoy 21:06 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 NICK JR.

16.45 CINE. MENTIRAS VERDADERAS

19.00 MOISÉS,RESUMEN

20.00 SORTEO MONO BINGO

20.15 SORTEO TOMBOLA

20.30 MOISÉS, EL RESUMEN(CONTINUACIÓN)

21.00 MOISÉS, EL ADELANTO

22.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

23.00 CINE. EL ATAQUE

01.00 FUEGO

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.30 ESPECIALES AMÉRICA

14.00 MAURO LA PURA VERDAD

17.00 ESPECIALES AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS DOMINGO

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 EL CHAVO

14.00 CÁMARA LOCA

14.30 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 A CONFIRMAR

19.00 DAKAR 2017

20.00 RONDA DE EDITORES

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

 


CANAL 14 

12.30 CHIKUCHIS

13.00 ESPÍRITUS DE

MI TIERRA

14.00 LA 40

14.30 RECORDANDO

16.00 EL ELEGIDO DEL

VERANO

17.00 LOQUITOS POR

EL FUTBOL

17.30 BASQUET CAPITALINA

19.00 VA DE NUEVO

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 CICLO DE COLECCIÓN

22.00 PASA EN SGO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.00 CONSTRUYENDO SABORES

11.30 MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ

PELÍCULAS

CINE RENZI

(LA BANDA)

nHOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE LA SELVA.


nHOY, A LAS 22.30, INSEPARABLES.


nHOY, A LA 00.15, ANNA FRITZ. ENTRADAS A $30.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

nMIÉRCOLES 18, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE CON NELSON ALBARRACÍN, GANADOR DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA 2016.


nJUEVES 19, A LAS 22.30, MELÓDICOS CON CRISTIAN CACCIOLATTI, FLORENCIA TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON MOLINA.


nVIERNES 20, A PARTIR DE LAS 22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK NACIONAL CON FLOR TROUVE, EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET, CARO PRADOS, ALE SUÁREZ, HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA OPEN SOURCE.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

nLUNES 16, DE 20.30 A 22, TALLER DE DANZAS FOLCLORE ARGENTINO Y RITMOS LATINOS, CON EL PROFESOR ÁLVARO SANTILLÁN.

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 14:10 (Cast)16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/01- 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY AL 18/01 - 21:40 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY-18-01 19:30 (Subt)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 18/01 22:00 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)

HOY - 14:15 (Cast)16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA

20:20- (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:20- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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