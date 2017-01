Transportistas indican que el costo de los fletes subirá entre 4 y 6% por el gasoil y los peajes

Hoy 01:06 -

El costo de los fletes de diferentes mercaderías tendrá un incremento tras la suba de los combustibles que será de entre 3 y 4%, aunque ese porcentaje podría ser aún mayor debido a que según indicaron desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) es, también inminente, un ajuste en las tarifas de los peajes.

Juan Aguilar, directivo de Fadeeac, señaló que “el gremio empresario no para de sorprenderse y soportar nuevos costos que muchas veces no puede transmitir y trasladar a sus clientes. Atravesamos una situación económica muy grave porque no paramos de incorporar nuevos costos”.

Aguilar, apuntó que “recientemente hemos hecho un estudio donde vemos que la presión tributaria sobre nuestra actividad ronda el 40% promedio, con lo cual por cada $100 que paga de flete el productor o el comerciante, $40 se lo lleva el Estado. Esto no viene más que a seguir aumentando esa ponderación”.

Detalló que el impacto en las tarifas de los fletes que tendrá la suba de gasoil de 8% implementada esta semana, “en principio de acuerdo a la modalidad de transporte de media y larga distancia donde el combustible pesa en el orden del 35 al 40%, hablamos de un aumento de 3 ó 4% en los próximos días”

Puntualizó además que otro factor que influye en el costo del flete, “dependiendo de cuál sea la tarifa que se aplique como reajuste, entre un 40 ó 50%, en ese orden estamos en un 2% de incremento también sobre el total del costo, de manera que el impacto final sería entre un 4 a 6% de aumento de tarifas en fletes”.

El dirigente, agregó que “en el tema combustibles seguimos siendo de los más altos de la región, aunque paradójicamente, ha descendido un 15% el consumo de combustible para el transporte de carga y pasajeros en 2016, eso de alguna manera refleja la baja actividad económica del sector”.

Señaló ante la consulta de cómo incidirían el resto de los costos este año que “hemos cerrado el 2016 con una inflación punta a punta del 37%, todos los componentes han aumentado en el costo total de manera que es ´uno de los más altos que tuvo el país”, indicó.

Destacó que “teniendo en cuenta el aumento inflacionario, peaje, combustible, nuestro mensaje fue que ya iniciamos el año con 37% sobre nuestras espaldas, ya tenemos el de combustible, con lo cual no va a ser menor al 4% del de enero”.

Aguilar, señaló que “la actividad del transporte de cargas, cayó un 15% pero en algunas especialidades entre el 25 y 30%. Por ejemplo, en lo que es transporte de consumo masivo, línea blanca, automotriz, también se han consumido los stocks, o los clientes que fabrican bienes están liberando espacios para bajar costos y no se han repuesto los stocks, lo que hace menos transitabilidad de mercaderías”.

Agregó que “esperamos que en el primer trimestre esto se revierta, tenemos expectativas, en algunos casos hay actividades que se han mejorado, como consumo masivo, línea blanca, por la distorsión de precios que hay con países vecinos toda la zona de Cuyo, Nea y Patagonia que tenía gran trafico de transporte internacional lo hemos perdido. Ese transporte hoy se ha volcado al transporte nacional que genera una sobre oferta de transporte y también una distorsión de precios. Se han perdido no solo puestos de trabajo sino que hay empresas de transporte que están en riesgo”.