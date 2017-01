Fotos Más de 3.000 santiagueños salieron de veraneo en la primera quincena y en la temporada serán más de 8.000

15/01/2017 -

Al menos unos 500 santiagueños eligieron Brasil para pasar la primera quincena de enero, mientras entre 800 a 1000 veraneantes optaron por las sierras cordobesas y unos 1.500 más se trasladaron a Mar del Plata, según surge de un relevamiento realizado entre agencias de turismo, el plan de turismo oficial del Iosep y las empresas de transporte de la terminal de ómnibus local.

En suma, al menos 3.000 comprovincianos salieron con destino al veraneo durante la primera quincena por estas vías. Sin duda son muchos más, porque por ejemplo la estimación no tomó en cuenta a quienes viajan en vehículo propio con un destino vacacional, una cantidad que no es menor a la hora de salir de vacaciones y, a su vez, difícil de mensurar. No obstante, entre aquellos que pagaron un boleto de colectivo o bien contrataron un paquete turístico en alguna de las agencias locales, suman una cantidad aproximada a los 3.000 veraneantes que, este fin de semana, estarán retornando a Santiago. Para la segunda quincena, el panorama luce un poco mejor según algunas agencias.

Porque para estos primeros quince días del año, hubo muchas decisiones de último momento, aunque también primó por otra parte la cautela en la toma de la decisión de vacacionar, situaciones que según señalan desde las agencias, estarán más superadas en la segunda quincena del mes. De hecho, ya hay varias agencias que tienen, por ejemplo, completos los cupos para Brasil. Esa es otra de las novedades este año.

Hay mucha más gente que eligió como destino las playas cariocas, según los agentes de viajes. Pero, también es importante la cantidad de gente que se decidió por estadías cortas, de 5 noches, en el destino serrano de Carlos Paz. Por otro lado, entre los agentes de viajes que optaron por la venta tanto del destino Brasil como Mar del Plata, señalaron que la mayor cantidad de consultas se inclinó por las playas templadas cariocas. Solo una de estas empresas prevé movilizar hacia las playas del sur brasileño unos 300 santiagueños entre este mes y febrero. Otra, de las más importantes, entre 400 y 500 en toda la temporada.

A su vez, agencias más pequeñas también enviarán unas 200 a 300 personas más por mes en toda la temporada. Sin embargo, las preferencias por la costa argentina, siguen en pie por parte de los santiagueños. Pero, sin duda, es cada vez mayor la cantidad de personas que eligen vacacionar en otras playas como las brasileñas. Este año la oferta turística del Iosep a Mar del Plata movilizará a lo largo de toda la temporada uno de los contingentes más importantes de santiagueños: unas 3.200 personas hasta marzo. Un poco menos, 2.483 hasta febrero.

Pero además, las agencias de turismo movilizarán al menos unas 1.500 personas más en enero y un número similar en febrero hacia la "Perla del Atlántico". Oscar Véliz, operador turístico con varios años en la venta de paquetes a Brasil, señaló que este año fue muy particular. "Nosotros estamos saliendo todos los sábados a Camboriú con un coche con 50 a 55 pasajeros. Tenemos 6 salidas, el 7, el 14, 21 y 28 de enero y el 4 y 11 de febrero, llevamos unos 300 pasajeros más o menos y en todas las salidas de enero estamos completos y las de febrero también se están completando", comentó.

Desde su percepción, "el que va a Brasil después le cuesta volver a veranear a una playa argentina, pero además pagando el paquete y con U$S300 ($5.000) más para otros gastos lo pasa bien, pero eso no lo puede hacer en una playa de la costa argentina". A su turno, en Platino Turismo, la actividad también está a pleno con la demanda hacia Brasil. "Nosotros salimos miércoles y domingos, se ha vendido bastante tanto el paquete por tierra en bus como en avión. En enero ya es muy difícil conseguir en avión, para febrero, buscando mucho se puede conseguir, porque si no tenemos disponibilidad recién para mediados de marzo", señaló María José, operadora de la agencia. Agregó: "En colectivo tenemos a partir del 25 de enero, porque se ha vendido bastante. La demanda este año ha sido un 80% Brasil y un 20% para la costa argentina, esta última opción operando con un mayorista desde Córdoba". Destacó: "A Brasil tenemos 8 salidas y todas completas en enero, recién tenemos lugar en la salida del 25 de enero". En tanto, la percepción de Daniel Luna, de Mykonos, es más cauta. "Nosotros vemos que está más tranquila la demanda que en años anteriores. Quizá un 15% menos que el año pasado. Pero la temporada recién empieza, la segunda quincena históricamente siempre se trabaja más a full, siempre se vende más. Desde el 10, explota la temporada hasta el 25", agregó.

El norte de Brasil Por su parte, Paola, operadora de Carranza Viajes, señaló que "para Brasil, aún hay disponibilidad pero para febrero. La tendencia hacia Brasil viene del año pasado, pero ahora está más acentuada. Porque conviene económicamente, las costas nuestras están más caras y la conveniencia es irse a Brasil, por las playas, por el clima, por la situación económica". Añadió: "Tenemos pasajeros que no buscan solo el sur brasileño, sino más al norte, Río, Porto Seguro, Maceio, Bahía, todos esos destinos hemos vendido. También Camboriú y Florianópolis al sur, tenemos unas 50 a 70 personas que están viajando con nuestra agencia para estos destinos en enero. Hay paquetes desde $13.200 con desayuno y por persona de contado". Paola, comentó: "El destino Mar del Plata también lo tenemos, pero de cada 10 que preguntan, 8 lo hacen por Brasil y 2 por Mar del Plata. En enero quizá llegamos a completar 50 personas para Mardel, pero no estamos muy seguros".

En tanto, Soledad, operadora de Ritmo Turismo, señaló: "Tanto a Mar del Plata como a Camboriú, mandamos un servicio de cada uno. Unas 100 personas casi, pero el boom que vemos es por Brasil. Por un lado por los precios, de $14.000 y $15.000 por persona a Camboriú por 7 noches y una en Cataratas, se ha vendido mucho. Nosotros en enero esperamos enviar unas 120 personas a Brasil". "Para Mar del Plata tenemos 4 fechas, la del 4 que ya fueron, las del 18, el 1 de febrero y el 15 de febrero y hasta ahora la del 18 ya está completa, estimamos que unas 200 personas van a viajar con nosotros a Mardel". Desde Ritmo prevén que en las 4 salidas que harán en toda la temporada a Camboriú, conectarán con el veraneo a unas 240 personas. En tanto, a Mar del Plata, estiman que llevarán un poco más, al ser más también las salidas, alrededor de 400 personas. Soledad, señaló que "el año pasado la empresa no contaba con un tour propio a Brasil, sino que vendía para operadores mayoristas". Pero este año, apostaron al tour propio que sale desde Santiago y mal no les fue. "Es una muy buena temporada, hay muchos cierres de operaciones de último momento, ahora todo el mundo quiere ir y no hay lugar", indicó. Un tercer destino como Carlos Paz, también tiene sus adeptos. "Estamos sacando cada 5 días un servicio, pero no van tan completos. Es un poco más flojo, pero igual hay gente que quiere viajar y lo contrata sin tanta anticipación como otros", señaló. A su turno, Daniel de Noa Turismo indicó:"La verdad recién ahora está levantando la venta, hemos puesto un coche más que el año pasado. Ahora ponemos 3 y el año pasado enviamos 2 a Mar del Plata. También tenemos Cataratas recién este domingo (hoy) la salida y Camboriu y Carlos Paz. A Cataratas sale uno completo y Camboriu sale uno completo el domingo y Carlos Paz el viernes un coche completo. Son unas 350 personas entre todos los destinos a los que vamos, estamos saliendo todos los domingos hasta fines de febrero y hasta ahora la temporada viene bien".

Carlos Paz y Mardel En La Unión, Sergio Riachi, operador turístico indicó: "En esta primera quincena trasladamos unos 400 pasajeros entre los distintos destinos, la mayor cantidad a Carlos Paz y el que le sigue es Mar del Plata. El año pasado trasladamos más gente a Carlos Paz y menos a Mar del Plata. Pero ahora, la mitad va a Carlos Paz y la otra mitad se divide entre Mar del Plata, Salta y Camboriú". Señaló: "Para esta segunda quincena. Esperamos movilizar unas 800 personas. A Carloz Paz por ejemplo en vez de sacar un micro vamos a sacar dos cada 4 días y allí van de 80 a 100 personas por salida".