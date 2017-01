La remediación y saneamiento del embalse como una actividad permanente

15/01/2017 -

Desde el Gobierno de la provincia, se dio un fuerte impulso para que en forma permanente, se realicen tareas de monitoreo sobre el embalse de Río Hondo y seguir de cerca las anomalías que pudieran presentarse en el hoy recuperado lago.

Es así como el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología, Ing Néstor René Ledesma, cuenta con un moderno laboratorio de aguas, para procesar en tiempo real las muestras que toman los equipos de monitoreo.

Al respecto, el responsable del centro científico, Sergio Zaltz explicó a EL LIBERAL que "uno de los objetivos centrales es que la gente visite el instituto y no solo sea es una visita turística, sino que puedan entender que es lo que hay que cuidar, para lograr concientizar sobre el ecosistema tan sensible como es el embalse Río Hondo". Atento al daño que durante décadas produjo la contaminación proveniente de fábricas tucumanas, especialmente del desecho de la vinaza (ingenios con destilería), remarcó: "No tenemos que olvidar que hace unos años hemos tenido un lago a punto de perderlo con un 70% de anoxia, con olores totalmente desagradables, problemas de contaminación y gracias al monitoreo y el juicio que Santiago del Estero llevó adelante con éxito nos ha permitido controlar a las industrias tucumanas y hemos ido revirtiendo esa situación".

En este marco, explicó que la segunda etapa puesta en marcha es la "remediación y saneamiento", del lago de la ciudad. "Hemos logrado controlar la contaminación y a través del instituto estamos trabajando para repoblar las especies que fueron diezmadas pero también queremos generar conciencia no solo en los turistas sino en nuestros jóvenes y en todos los ciudadanos. Ilustró que a nivel mundial, "el recurso del agua disponible para consumo humano es del 2%, nosotros tenemos 33 mil hectáreas de agua dulce". Precisó además que en la actualidad "se saca agua a través del Acueducto del Oeste, la cual es utilizada para consumo humano. Hubo muchísima conciencia por parte de la gestión del Gobierno de la provincia en hacer entender que el ambiente somos todos. Tenemos que cuidar el embalse porque más allá de nutrirnos del recurso vital es de recreación, es de pesca, es para proliferar el clima y variadas funciones. Las Termas sin el embalse, no sería lo que hoy es", concluyó el especialista.