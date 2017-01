Fotos Fuerte tormenta ocasionó destrozos en Yuchán y anegamientos en otros sitios

15/01/2017 -

En horas de la madrugada de este sábado se registró una fuerte tormenta con viento y granizo que ocasionó severos daños en Yuchán, departamento Juan Felipe Ibarra. De acuerdo con la información brindada por la policía, el temporal incluyó fuertes ráfagas de viento y en total se acumularon 150 milímetros. Personal municipal y efectivos de la Seccional 28º trabajaban en la zona, brindando asistencia a los damnificados.

El cambio de tiempo llegó al interior de la provincia, principalmente con abundante caída de agua, acompañada de fuertes vientos. Una de las localidades más afectadas fue Yuchán, en el departamento Juan Felipe Ibarra, donde los destrozos dejaron en evidencia el fuerte temporal que azotó en la madrugada.

Voladura de techos, grandes árboles caídos e inundaciones en las calles son algunos de los daños que se reportaron, así como también la caída de varios postes del tendido eléctrico, dejando fuera de servicio la región.

La Policía informó que cayeron alrededor de 150 milímetros de lluvia. Algunos sectores y zonas aledañas se encuentran complicados aunque no reportaron hasta el momento familias afectadas por el temporal. En tanto, en Quimilí se registran lluvias leves, y en Añatuya llovió durante la madrugada, pero la temperatura no descendió demasiado. En Frías, parecía inminente la llegada del cambio de tiempo, pero no se registraron precipitaciones hasta última hora.