"No quiero que me entreguen a mi hermano en un cajón"

Fotos HERIDO. "Pilo" (campera blanca) participó en la reconstrucción del crimen.

15/01/2017 -

"No se puede vivir así. Hace doce años me mataron a un hermano y no quiero que me entreguen a otro en un cajón", fueron las palabras de Jésica Sosa -hermana de ‘Pilo’- quien fue la que evitó que su hermano, la noche del viernes sea asesinado a machetazos.

En diálogo exclusivo con EL LIBERAL, la joven -quien atraviesa un embarazo de alto riesgo- contó que el día del primer ataque, su hermano caminaba por la vera del canal de riego de la zona cuando fue sorprendido por los hermanos Domínguez y por Coronel.

"Ellos lo atacaron de atrás. Le pegaron con un ladrillo y él cayó desvanecido. Un vecino me avisó lo que estaba pasando y fui a verlo. Cuando llegué, mi hermano estaba en el suelo y ellos lo agredían con el machete. ‘Pilo’ para evitar que los agredan en la cabeza -como era la intención de ellos- se cubrió con las manos y ahí recibió el corte. Tiene fractura en 3 dedos", sostuvo la joven.

"Esto va a terminar en una tragedia otra vez. Ellos tienen prohibición de acercamiento hacia mi hermano y él también hacia ellos, pero no se cumple. Ellos (por los acusados) venden ‘faso’ en la esquina de mi casa cuando no deberían estar ahí", aseguró la mujer.

"Nadie hace caso. Ellos gritan que como el fiscal de la causa está en feria no pueden hacerles nada. Mi hermano no es ningún trigo limpio", manifestó y advirtió que si su propio familiar "hace algo, yo misma lo entregaré en la policía, pero él ahora se porta bien por sus hijos y no es justo que ellos lo ataquen así. No quiero otro hermano muerto más", finalizó Jésica con lágrimas en los ojos.