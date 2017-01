El papa Francisco recibió al presidente palestino

Fotos ENCUENTRO. El Sumo Pontífice recibió a Mahmud Abbas en un audiencia privada en la Santa Sede. Después, el palestino habló con la prensa.

15/01/2017 -

Un día antes de que se realice la conferencia sobre la reanudación del proceso de paz en Oriente Medio que se celebrará en París, el presidente palestino, Mahmud Abbas, inauguró la embajada de Palestina en el Vaticano, donde el papa Francisco lo recibió en una audiencia privada.

El papa y Abbas manifestaron la esperanza de que se puedan realizar negociaciones directas entre israelíes y palestinos, "para poner fin a una violencia que está causando un dolor inaceptable a la población civil y encontrar una solución adecuada y duradera", afirmó el comunicado emitido por el Vaticano tras la reunión. Con el apoyo de la comunidad internacional se tienen que lograr medidas que refuercen la confianza mutua y contribuyan "a tomar decisiones valientes por la paz", agrega el texto.

La representación palestina se encuentra en un edificio frente al Vaticano, que ya cuenta con las embajadas de Perú y de Burkina Faso.

Ante los periodistas, Abbas reiteró su oposición al plan de trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como deslizó Donald Trump.

"Todavía no podemos decir nada puesto que eso todavía no se ha producido, pero si eso se produjera, no ayudaría al proceso de paz. Espero que no se produzca", declaró Abbas.

Trump prometió durante su campaña que reconocería Jerusalén como capital de Israel y trasladaría allí la embajada.