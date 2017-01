Buscarán "investigación cooperativa" por la pesca en el Atlántico Sur

Fotos MIRADA. "No es necesario militarizar el Atlántico Sur", dijo Malcorra.

La canciller Susana Malcorra afirmó durante su visita a la Base Antártida que está "muy preocupada" por la depredación de la actividad pesquera en el Atlántico Sur contiguo al Mar Argentino y consideró que "hay una oportunidad de hacer un trabajo de investigación cooperativa" en ese sentido con el Reino Unido.

La canciller recordó que en el comunicado conjunto firmado con el Foreign Office británico "hay un capítulo dedicado al Atlántico Sur con un punto referido a la pesca".

"Aún no ha habido conversación sobre eso. Suponemos que vendrá después de la etapa que concierne a la identificación de los restos de ex combatientes y al tema de los vuelos", agregó.

Malcorra dijo que se debe abordar "una discusión de fondo de la cuestión de las licencias (de pesca), que es un tema que preocupa".

"Nos parece que hay una oportunidad de hacer un trabajo de investigación cooperativa que podría ser un paso en el sentido correcto para que todos tomemos medidas que protejan eso que para nosotros es nuestro", señaló.

En alusión a las críticas de la diputada Elisa Carrió y otros opositores por los pasos dados en materia de Malvinas y una posible indiferencia para con el Congreso, Malcorra remarcó: "La Cancillería va a ser totalmente respetuosa del rol que tiene el Congreso, que tiene que ratificar cualquier acuerdo que se haga de implicancias que requieran la ratificación".

Consultada sobre bases militares británicas en el Atlántico Sur, la canciller consideró que esa presencia "es una cosa que no contribuye a poder generar esa confianza mutua que estamos pretendiendo desarrollar, y no son cosas no se revierten de un día para otro".