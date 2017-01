Otro récord más para el "insaciable"

Fotos IMPARABLE. Lionel Messi venía de marcar goles estupendos de tiro libre, pero ayer solamente tuvo que empujarla para poder festejar con una sonrisa.

15/01/2017 -

Lionel Messi marcó ayer un gol en el abultado 5-0 de Barcelona a Las Palmas y alcanzó otro récord, al haberle convertido a 35 clubes de la Liga española, igualando así la marcaba que ostentaba en soledad Raúl, ex goleador de Real Madrid.

El capitán del seleccionado argentino anotó el segundo gol del equipo catalán, en el que también marcaron el uruguayo Luis Suárez, el turco Arda Turán y Aleix Vidal.

Las Palmas era el único equipo de los que compite en la Liga al que Messi no había podido hacerle goles, y lo consiguió a los 7 minutos del segundo tiempo, al empujar la pelota frente al arco después de una floja intervención del arquero visitante.

Con la victoria, Barcelona se acercó a dos puntos de Real Madrid, aunque el conjunto de la capital española tiene dos partidos menos. Real Madrid enfrentará hoy al Sevilla de Jorge Sampaoli, otro de los animadores del torneo.

El astro rosarino, de 29 años, sumó su octava conquista en los últimos siete encuentros oficiales del conjunto que dirige Luis Enrique.

Pero además, el máximo artillero en la historia del seleccionado argentino consiguió una marca muy difícil de nivelar ya que le anotó tantos a los 35 rivales a los que enfrentó en campeonatos de Primera División del fútbol liguero español.

A diferencia de lo ocurrido en sus anteriores tres tantos (dos ante Athletic Bilbao y el restante con Villarreal), el rosarino no convirtió mediante tiro libre sino que lo hizo bajo la boca misma del arco, a los 7 minutos del segundo período, al aprovechar un rebote largo que otorgó el arquero Javi Varas.

De este modo, Messi reúne 14 conquistas en el certamen y es el máximo artillero junto a su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez, quien ayer firmó un doblete (14 minutos del primer tiempo y 12’ del complemento).

Las otras dos conquistas del Barcelona, provisorio escolta de la clasificación con 38 unidades, fueron obra del turco Arda Turán (14’ de la segunda parte) y Aleix Vidal (35’ de la etapa complementaria).

Javier Mascherano se desempeñó como zaguero central y resultó amonestado a los 29 minutos del primer período, según reflejó un despacho del diario As.

En Las Palmas (24 puntos) ingresó en los últimos 27 minutos el enganche Mateo García, ex Instituto de Córdoba.

Gol de Gaitán

En otro de los adelantos, el Atlético Madrid que dirige Diego Simeone se impuso 1 a 0 como local ante el Betis, con gol convertido por el ex Boca Nicolás Gaitán. Además, Leganés, con los concursos de Nereo Champagne (ex Olimpo de Bahía Blanca) y Martín Mantovani (ex Kimberley de Mar del Plata) más el ingreso de Alexander Szymanowski (ex Brondby de Dinamarca), empató 0-0 con Athletic Bilbao.