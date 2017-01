Chano habló de su nueva internación

Fotos Chano

Hoy 19:45 -

Chano volvió a ser hospitalizado este fin de semana durante la fiesta de cumpleaños de Pampita en Punta del Este. Una ambulancia acudió al boliche y lo trasladó al Sanatorio Cantegrill.

Después de que fuera dado de alta, el músico compartió un texto en su cuenta de Twitter, donde explica que se internó voluntariamente "por precaución" y que ya estaba en "óptimas condiciones médicas" volviendo a Buenos Aires.

El comunicado:

"Queridos amigos, medios y seguidores: antes que nada quiero agradecer muchísimo y su preocupación cada mensaje, palabra de aliento y buenos consejos de parte de todos ustedes. Les cuento que el sábado 14 a las 12 hs, aproximadamente, me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente. Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires. Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos".