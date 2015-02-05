CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Enero 2017

A LAS 21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

16/01/2017 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

12.00 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

(CONTINUACIÓN)

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMÓN

REEVE

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 A CONFIRMAR

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 HACELO FELIZ

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 RUIDO DE MOTORES

19.00 LA TOCATA

20.00 DALE FERRO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION

22.30 CICLO DE COLECCIÓN

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII. LA

SABIDURÍA DE LOS AMIGOS

08.38 EL AGUADOR

10.28 LA SONRISA DE MONA LISA

12.54 UNA BUENA MENTIRA

15.12 EL PLAN MAESTRO

17.03 LOOPER. ASESINOS DEL FUTURO

19.27 FIREWALL

21.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

TCM

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.10 EL GRAN GOLPE

13.50 CITY HALL. SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

15.55 BUGSY

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

23.05 LA PANTERA ROSA

23.35 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

TNT

07.38 AMOR, BODA Y MATRIMONIO

09.10 LA FAMILIA DEL FUTURO

10.49 DOS LOCOS EN PATRULLA

12.37 WALL-E

14.18 EL KARATE KID. PARTE 3

16.18 EL LLANERO SOLITARIO

19.01 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚ-

PER PODERES

00.03 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

01.42 6 BALAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MOJADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MARCADOS

11.00 HOUSE: TBD

12.00 HOUSE: LÍNEAS EN LA ARENA

13.00 CHICAGO P.D: AL MENOS ES JUSTICIA

13.50 DETECTIVES MEDICOS S13: HUNDREDS

OF REASONS

14.20 BEETHOVEN 2

16.00 HOUSE: LOCOS DE AMOR

17.00 HOUSE: QUE SERÁ

18.00 CHICAGO P.D: APAGUEN LA LUZ

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: TROFEO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PENETRACIÓN

21.00 CHICAGO MED: PREFERENCIAS INHERENTES

22.00 PURE GENIUS: BUNKER HILL

23.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?

02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PENETRACIÓN

03.30 DETECTIVES MEDICOS S13: COVET THY

NEIGHBOR

STUDIO UNIVERSAL

10.10 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA

11.45 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

13.55 HALCÓN

15.50 ELIGIENDO A MAMÁ

18.10 PAPÁ POR ACCIDENTE

20.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

22.10 UN DESMADRE DE VIAJE

24.10 EL SEDUCTOR

02.00 MI HOMBRE ES UN FRACASADO

A DÓNDE IR


MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+LUNES DE 16, DE 20.30 A 22,

TALLER DE DANZAS FOLCLORE

ARGENTINO Y RITMOS LATINOS,

CON EL PROFESOR ÁLVARO

SANTILLÁN.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 18, A LAS 22,

NOCHE DE FOLCLORE CON

NELSON ALBARRACÍN, GANADOR

DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA

2016.

+JUEVES 19, A LAS 22.30,

MELÓDICOS CON CRISTIAN

CACCIOLATTI, FLORENCIA

TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON

MOLINA.

+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS

22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK

NACIONAL CON FLOR TROUVE,

EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET,

CARO PRADOS, ALE SUÁREZ,

HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA

OPEN SOURCE.

CINE RENZI

(LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE

LA SELVA.

+HOY, A LAS 22.30,

INSEPARABLES.

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL -18/01- 16:20 (Cast) 18:30

(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL - 18/01 -18:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/01- 20:30 (Cast) 22:30

(Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 18/01-17:20 (Cast) 19:30

(Cast) -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

19:30 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO

HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY AL 18/01 - 21:40 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 18/01 17:00 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY-18-01 19:30 (Subt)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 18/01 22:00 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13

años)

HOY AL 18/01 16:50 (Cast) 19:30

(Cast) 22:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D

APTA 13 AÑOS C/ RESERVA

20:20- (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

LA REENCARNACIÓN 2D APTA

16 AÑOS ESTRENO

18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:20- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP

17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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