CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Enero 2017
A LAS 21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Por El Liberal
16/01/2017 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
12.00 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(CONTINUACIÓN)
23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMÓN
REEVE
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 A CONFIRMAR
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 HACELO FELIZ
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 RUIDO DE MOTORES
19.00 LA TOCATA
20.00 DALE FERRO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION
22.30 CICLO DE COLECCIÓN
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII. LA
SABIDURÍA DE LOS AMIGOS
08.38 EL AGUADOR
10.28 LA SONRISA DE MONA LISA
12.54 UNA BUENA MENTIRA
15.12 EL PLAN MAESTRO
17.03 LOOPER. ASESINOS DEL FUTURO
19.27 FIREWALL
21.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
TCM
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.10 EL GRAN GOLPE
13.50 CITY HALL. SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN
15.55 BUGSY
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
23.05 LA PANTERA ROSA
23.35 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
TNT
07.38 AMOR, BODA Y MATRIMONIO
09.10 LA FAMILIA DEL FUTURO
10.49 DOS LOCOS EN PATRULLA
12.37 WALL-E
14.18 EL KARATE KID. PARTE 3
16.18 EL LLANERO SOLITARIO
19.01 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚ-
PER PODERES
00.03 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
01.42 6 BALAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MOJADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: MARCADOS
11.00 HOUSE: TBD
12.00 HOUSE: LÍNEAS EN LA ARENA
13.00 CHICAGO P.D: AL MENOS ES JUSTICIA
13.50 DETECTIVES MEDICOS S13: HUNDREDS
OF REASONS
14.20 BEETHOVEN 2
16.00 HOUSE: LOCOS DE AMOR
17.00 HOUSE: QUE SERÁ
18.00 CHICAGO P.D: APAGUEN LA LUZ
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: TROFEO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PENETRACIÓN
21.00 CHICAGO MED: PREFERENCIAS INHERENTES
22.00 PURE GENIUS: BUNKER HILL
23.00 ¿CONOCES A JOE BLACK?
02.35 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PENETRACIÓN
03.30 DETECTIVES MEDICOS S13: COVET THY
NEIGHBOR
STUDIO UNIVERSAL
10.10 OYE ARNOLD!. LA PELÍCULA
11.45 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
13.55 HALCÓN
15.50 ELIGIENDO A MAMÁ
18.10 PAPÁ POR ACCIDENTE
20.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
22.10 UN DESMADRE DE VIAJE
24.10 EL SEDUCTOR
02.00 MI HOMBRE ES UN FRACASADO
A DÓNDE IR
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+LUNES DE 16, DE 20.30 A 22,
TALLER DE DANZAS FOLCLORE
ARGENTINO Y RITMOS LATINOS,
CON EL PROFESOR ÁLVARO
SANTILLÁN.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 18, A LAS 22,
NOCHE DE FOLCLORE CON
NELSON ALBARRACÍN, GANADOR
DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA
2016.
+JUEVES 19, A LAS 22.30,
MELÓDICOS CON CRISTIAN
CACCIOLATTI, FLORENCIA
TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON
MOLINA.
+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS
22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK
NACIONAL CON FLOR TROUVE,
EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET,
CARO PRADOS, ALE SUÁREZ,
HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA
OPEN SOURCE.
CINE RENZI
(LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE
LA SELVA.
+HOY, A LAS 22.30,
INSEPARABLES.
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL -18/01- 16:20 (Cast) 18:30
(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL - 18/01 -18:00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/01- 20:30 (Cast) 22:30
(Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 18/01-17:20 (Cast) 19:30
(Cast) -15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
19:30 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO
HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY AL 18/01 - 21:40 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 18/01 17:00 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY-18-01 19:30 (Subt)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 18/01 22:00 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13
años)
HOY AL 18/01 16:50 (Cast) 19:30
(Cast) 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D
APTA 13 AÑOS C/ RESERVA
20:20- (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
LA REENCARNACIÓN 2D APTA
16 AÑOS ESTRENO
18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:20- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30
SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP
17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS
LOS DÍAS)