FÚNEBRES | 16 de Enero de 2017

AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Señor, ten piedad y ábrele la puerta de tu mansión eterna". Su consuegra, Palmira Acosta de Villaba con sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y ruegan paz para toda su familia.

ALMARAZ, LUCIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su esposa Marta Gabarrón, sus hijos Fernanda y Fabián, nietos Vale, Marcos, Mara y Yesi, hija pol. Liliana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Srv. Abraham Gubaira S. R. L. para Hamburgo S. A.

ALMARAZ, LUCIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Señor dale el descanso eterno. Gustavo Sampauleci y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALMARAZ, LUCIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Alma; fuiste un gran amigo. Siempre te recordaremos con afecto. Amado Salomón y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ALMARAZ, LUCIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Señor ya está ante Ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Miryam Jorge, sus hijos Gustavo, Mariana Gabarrón, sobrino pol. Agustín Alfano Ingratta y sobrina nieta Maitena Alfano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALMARAZ, LUCIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Elvecia Argentina Ledesma, su hija Natalia Soledad Gabarrón y sus hijos Victoria y Elías participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Fanny, sus hijos Beatriz, Daniel y Kifa, sus nietos Gastón, Franco, Sergio, Nill, Milagro y Florencia. Su nuera Carla participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Descansa en paz. Su hermana Negra, cuñado Lito, sobrinas Adriana, Myriam y Mariela Corpus participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ALZOGARAY, ROSARIO (CHARO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su hermana Beba, cuñado Chacho, sobrinos Raul, Ramon y Rodolfo, participan con profundo dolor su partida y brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ALZOGARAY, ROSARIO (CHARO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Con profundo dolor. Su hermana Virginia Alzogaray, sus sobrinos Rosa Banco y flia., Ramón Banco y flia., y José Banco participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna . Sus sobrinos José Paoletti, Liliana Santillan, Dra. Vanessa Paoletti, José Luis Paoletti, Cyntia Paoletti, Juan Guzman, Marisel Morales, Ever Paoletti participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Sus sobrinos Ana Alzogaray y Chicho Santillán, Graciela Alzogaray, Silvia y José Alzogaray, su esposa Dolores Vera y sus sobrinos nietos Javier, Cecilia y Alicia Santillán, Lorenzo, Lolita y Angelina Alzogaray participan su fallecimiento.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Nona y Cori Banco con sus respectivas flias. acompañan a su flia. especialmente a su hermana Virginia; participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Julio César Rodríguez y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo Charo y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus hijos Eduardo, Cintya, Daiana, nietos Ian, Maximiliano, Nara, Gabriel, Tomás, hnos. Hugho, Ricardo, Noemí, Walter, Julio, h. pol. Manuel y demás fliares.part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 cemet. Jardín del Sol, C. de duelo P. L. Gallo 330 SERV. IOSEP ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su hermano Julio, su hermana política Mabel, sus sobrinos Vanesa, Germán, Hernán De la Iglesia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su hermano Julio, su cuñada Mabel, sobrinos Vanesa, Germán y Hernán, sobrinas nietas Justina y Francisca participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su hermano Ricardo, su cuñada Cristina, sobrinos Ariel, Cristian, Walter y Daniela, sobrinos nietos Martina y Joel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tita Núñez, su esposo Juan Carlos; sus hijas Fabiola, Micaela, Florencia y Sebastián participan su fallecimiento acompañan a su hermano político Julio en tan difícil momento ruegan oraciones en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Nita Núñez, su esposo Luis, su hija Fiorella, Angie y Nazareno participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Cacho Nazer participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus amigos del Frente Cívico: Nancy, Silvina, Cacho, Tommy, Coco, Ricki, Emilio, Marta, Mauro, Jota y Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Señor Jesucristo, tú eres la Resurrección y la Vida, por eso te pedimos que a tu hijo Patricio le permitas descansar en paz y contemplar la luz de tu rostro". Son los deseos de las amigas María Elena, Martha Graciela y Teresita Carabajal, de sus padres, de su abuelita Prof. María Teresa Marcial de Alcaide, de sus hermanos, tíos y primos. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Federico A. Trejo participa y acompaña con profundo dolor a toda su familia y eleva oraciones en su memoria. "Pájaro" descansa en paz.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Margarita Archetti Pascale, sus hijos Déborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Horacio, Cielo, Alejandro, Ana y demás familiares en estos momentos de profundo dolor, rogando al Altísimo les de pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Ing. Enrique Oberlander y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Miryan Achem de García Olivera y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida abuela Nena y a sus padres Cielito y Horacio, rogando resgnación y oraciones en su querida memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Silvina Diaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este triste momento en especial a Cielito y a nuestras querida señora Nena. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Mercedes Paz Olivera y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ramón Carrillo participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Lic. Ana Hamann. Ruegan por su eterno descanso.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Lita Alderete y su esposo Miguel Nicolau e hijas acompañan a Cielo y Horacio ante tan dolorosa pérdida y elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Dres. Abraham Camilo Brahim y Camila Mahmud de Brahim lamentan la irreparable pérdida de Patricio Federico y acompañan a sus padres Horacio Hamann y Cielo Alcaide y demás familiares en tos momentos de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sara B. Navarrete de Hounau participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña espiritualmente e Cielito, Horacio y a toda la flia. Hamann Alcaide en tan dolorosa circunstancia. Ruega a Dios por el eterno descanso en la paz celestial de Patricio y la resignación cristiana de sus padres, hermanos y demás deudos y amigos.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Patricia Legname acompaña con hondo sentimiento a sus padres Cielito y Horacio en tan dolorosa pérdida.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a sus padres en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "El que cree en Mí no morirá jamás". Acompañan con inmenso dolor a su madre Cielito, abuela María Teresa y flia. Sus amigos Teresa, Eduardo, Lía Mabel y Florencia Rodríguez y el personal de Mayter. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Personal Docente de la Escuela Nº 88 Coronel Borges acompañan en este momento de dolor ante la pérdida del padre de su compañera Silvia Juarez. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Madre querida, ya estás junto a Nuestro Señor y hermano sabemos que desde allí nos guiarán y protegerán, descansa en paz que todo de ti nos diste trascendiendo en cada uno de nosotros. Sus hijos Ana María, Mabel Estela, María Elena y nietos políticos y bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Caminante no hagas ruido, que nuestra madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijas Any, Estela, Pochy y Claudia; sus hijos políticos Ramón y Lucho; sus nietos, nietos políticos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Los amaré en el Cielo, como los he amado en la tierra". (Santa Ana). Su hija y compañera de la vida Ana María Sierra participa con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que la luz de Dios te ilumine siempre en el paraíso y proteja desde el más allá a tus seres queridos. Te extrañaremos y amaremos por siempre. Su hija Mabel Estela Sierra; nietas Ana Alicia y Fabiana Zamudio; bisnietos Felipe Azar y Ana Paula Bravo Zamudio participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Nada desaparece en la vida mientras quedan huellas profundas en nuestros corazones". Su hija María Elena Sierra; hijo político Luis María Rafael; nietas Paula y Vanesa Rafael y nietos políticos Marcos Cano y Guido Brunetti participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su hijo político Ramón Ledesma, Marti, Augusto y Pichi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Bienaventurados los llamado por el Señor". Su hermano Cacho Lescano, su hermana política Tuddy Escobar; sobrinos Negro, Susana, Daniel y Gustavo y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Abuela, gracias por acompañarnos en cada momento de nuestras vidas. Siempre te recordaremos con amor. Sus nietas Paula Rafael, Vanesa Rafael y nietos políticos Marcos Cano y Guido Brunetti participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su sobrina Nina y María Nina Tejerina; Fernando Gorostiza y flia.; su sobrino Alberto Tejerina y flia. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Señor, ya está en tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Cielos". Sus sobrinas Uqui y Negra Aguirre, sobrinos políticos Martín y Beto Ramos; sobrinos nietos Martín, Juan Pablo, Natalia y Carla y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su sobrina María Elena Gorostiza, su esposo Fernando Angelet; sus hijos Abril, Valentine, Angelet y Federico Marcelo Gorostiza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Crecencia Argentina Machado de Gómez, sus hijos Julio, Olga, Carlos y José y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Roberto Elías y familia participa su fallecimiento.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Rosalía Alegre, Victoria Alegre de Esper y familias participa el fallecimiento de su vecina.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Lita de Yocca con sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Nina y Renato con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su apreciada vecina, "Doña Anita". Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este difícil momento.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Puchi Ávila y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Amiga, madre, abuela ejemplar nos abriste las puertas de tu casa y de tu corazón. Ya descansas en paz, Amado Jesús recíbela en tus brazos y cúbrela con el Santísimo manto de tu madre, la Virgen María. Amigas de su hija Ana María, Albina, Adita, Alcira, Anita, Albi, Aida, Cristina, Gladys, Liz, Marina, Marta, Mimi, Nanci, Sandra, Susana y Teresita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Elena Alegre Sierra y sus hijos Marcelo y Antonella Cristina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su amiga y vecina de toda la vida Gringa Gómez, Elvira, Pichón y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Ana Coronel y Marianela Saavedra acompañan a su amiga Paula Andrea Rafael por el fallecimiento de su abuela. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Luis María Rafael y María Elena Sierra y flia.; Danilo René Rafael y Amalia Campos y flia.; Elsa Helena Rafael y Ricardo Zavaleta y flia.; Miguel Ángel Rafael y Patricia Sgoifo y flia.; Marcela Alejandra Rafael y flia. participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso junto al Señor.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Elsa Helena Rafael, su esposo Ricardo Zavaleta y sus hijos Gabriela y Germán Basbús; Ana Lucía y Alejandro Cavallotti y María Gracia Zavaleta y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Prof. Raquel Díaz abraza a su hija Ana y demás familiares por la partida de su mamá que ahora está al costado del Señor.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Irene Reitich, sus hijos Any y Raúl Geller, Fernando y Graciela Lifszyc, sus nietos Hernán, Francisco, Diego, Marcos, Irina e Iván acompañan a sus primos en estos dolorosos momentos.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/161. Payo, hermano, amigo querido de la vida. Ahora tienes a tu lado a tu amada esposa Nora. Nos duele profundamente y acompañamos con gran respeto y dolor a tus hijos Laura, Ale. Constanza y Mariano. Tu mesa de café de Coffee 24, Dr. Walter O. Peralta Rondano, Negro Almada, Neco Delgado, César Suasnábar, Carlos Tragant, Carlos Galván, Tato González, Ing. Rubén Decarle, Chito Ortuiz, Luciano Franz y Darío Elías. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/161. Rubén M. De Carli y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Acompañan en su dolor a Mariano Parnás y Jessica; su profesora de Italiano Adriana y sus compañeras Carola, Marianela, Silvana y Delia. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Personal directivo, docentes y alumnos del Instituto Dante Alighieri participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro alumno Mariano Parnás. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Amigas de su hermana Viviana: Alba Lastra, Celia González y Liz Aguilar, ruegan por su eterno descanso, y para que el consuelo de Dios acompañe a su familia.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Compañeros, colegas, docentes de la Capacitación Pedagógica de la Escuela de Innovación Educativa de la UNSE, acompañan con abrazo fraterno a Chuchú Maldonado, y sobrinos, por el fallecimiento de su hermana Nora. Que Dios provea paz a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus hijos Gladys, Guillermo, Norma, Marcela, sus nietos Morena, Agustín, Mauro, Luján, bisn. Tiago y demás fliar. part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol. SERV. IOSEP ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. La comisión directiva y socios del Centro de Jubilados y Pensionados "Alborada" participan el fallecimiento de su socia. Ruegan un eterno descanso y resignación a su familia. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Stella Maris, Ricardo y Matías Sosa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TEVES, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su esposa Violeta Sánchez, hijos Mariano, Valeria, Maximiliano, Ayelén, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados cementerio Jardín del Sol a las 17.30. EMPRESA SANTIAGO.





ÁVILA DE BRAO, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/13|. Su esposo "Papi"; sus hijos Jorge, "Pepe", Carlos, Martín y Juan Pablo; sus hijas políticas y nietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse tres años y cinco meses de su partida al Reino de los Cielos.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, su esposo, hijos y nietos, invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 21 hs. en Catedral Basílica.

CARRIZO, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/16|. Si pudiera retroceder en el tiempo, te abrazaría tratando de demostrarte mi agradecimiento y mi amor de hno. Ahora ya es demasiado tarde hna. Una vez más me has ayudado, yo que recordándote me olvido un poco de este terrible dolor y de la realidad que me abruma. Tus hijos, hnos. y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral Basílica al recordar un año de tu partida.

CARRIZO, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/16|."Viviras eternamente en nuestros corazones". Tu hijo Miguel, hija politica Liliana, nietas Milagros y Belén, invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

CARRIZO, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/16|.Su hija Sole, nietas Ludmila, Jazmín y Blanca, sus hermanos y sobrinos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

CHAZARRETA DE MASMUT, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/06|. Madre querida: la vida nos golpeó muy fuerte. Se llevó lo que más queríamos, cuánto dolor nos dejó tu partida, no estábamos preparados para esto, creíamos que los padres siempre estarían con nosotros, nos cuidaste y te cuidamos, compartimos momentos hermosos pero también comprendimos que llegó tu tiempo de estar junto a Dios. El recuerdo que nos quedó es que teníamos una madre que fue amiga y compañera de sus hijos y que Dios nos permitió disfrutarte muchos años. Tus hijos Mafi, Fany, Betty y Koki oficiarán una misa en su querida memoria en la iglesia La Merced a las 20.30 hs.

CORTEZ, MARÍA DEL VALLE MARISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. El tiempo pasa, pero tu recuerdo sigue intacto en nuestros corazones. Danos la fortaleza para asumir nuestro dolor. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su esposo Daniel y sus hijas Agustina y María Teresa invitan a la misa que se realizará hoy lunes 16 a las 21 en la iglesia Catedral.

GÓMEZ, SEGUNDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/15|. Sus hijos Raúl, Ramón, Rosario, Patricia, Mónica y Gustavo, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hoy cumples 6 meses de tu partida al reino celestial y estas gozando de la vida eterna junto a tus seres queridos. Tu esposo Leo, tus hijos, nietos, bisnietas Carmela y Alma. Se ruega una oración en su memoria, misa parroquia Nuestra Señora de Sumampa a las 20.30 hs.

TRUNGELLITI DE CORREA, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/00|. Al cumplirse 17 años de su fallecimiento, su esposo, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 21 hs. en Catedral Basílica.

VILLALBA, LUIS ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/08|. Hace nueve años que partiste de este mundo y hasta ahora seguimos extrañándote como el primer día. Nos duele mucho tu ausencia y por ello no nos acostumbramos a estar sin ti. Desde que te fuiste la vida no volvió a ser la misma para nosotros y es difícil adaptarnos a tu ausencia. En nuestro hogar quedó un inmenso vacío desde que emprendiste este viaje celestial, solo nos queda mirar al cielo y pedirte que nos sigas guiando en esta vida. Su esposa Haydée, sus hijos Yesi, Emanuel y Hernán, su nieta Maithe y todos los que te amamos nos reuniremos para elevar una oración en su memoria en la misa de las 21 en la Catedral Basílica.





FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Amigo, te dormiste en paz, y estarás como nunca con los ojos abiertos a la luz, como nunca despierto ¡¡¡ para siempre!!! Hoy nos invaden los recuerdos, sentimos la cercanía de tu presencia con alegría, cariño y la paz de saber que juntos disfrutamos los momentos más importantes de nuestras vidas. Por eso, cada día elegimos recuperarte con amor, porque vives, tal vez de otra manera pero en el corazón de todos los que te aman. Señor, mi Dios te pedimos por el descanso eterno de Simón y que brille para el la luz que no tiene fin. Tus amigas Alejandra Mansilla y Rita Díaz participan con profundo dolor, al cumplirse 9 días de su partida.

MORALES, SEGUNDA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Dr. Mariano Moreno y familia participan en fallecimiento de la mamá de Graciela y Kiko acompañan en el dolor y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sara de Cejas y flia, acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus amigas: Valle, Mónica, Norma, Ilse, José y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus amigos Raúl Alderete Palacio y Juan José Lami Polti participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su amigo Edgardo Argibay y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Estela Garay y flia. participa con dolor su fallecimiento y pide cristiana resignación para su esposa Ochi. Oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Teresa C. de Drube y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Dra. Rosa P. de Sayago, y acompañamos a toda su familia con profundo dolor, en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Susy Galván y Sarita Paz de Álvarez junto a sus familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de "Don Juancito" y acompañan a su querida y generosa esposa Dra. María Rosa Pasarella en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Con gran dolor te despedimos, tus familiares y amigos de toda la vida de Ochi, de tu hermosa familia por quiénes rogaremos consuelo, Mariano Moreno, María D. Gallardo, sus hijos Sandra Valeria, Ariel E. y Mariela Moreno y flias. Descansa en merecida paz.





GEREZ, ROSA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/15|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Reynaldo, Ignacio, Roberto, Graciela, Mercedes, Rosa, Yolanda, Eduardo y sus respectivas familias, te recordaremos por siempre y te llevaremos con gran dolor en nuestros corazones. Rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/16|. Hoy a dos meses que ya no estás junto a nosotros. "Amor tu entrega, tus enseñanzas permanecen en el corazón de los que te amamos. Nos quedó el consuelo de saber que estas en un lugar de luz y paz, junto a Dios, convertida en un ángel. Su esposo Cusi, tus hijos Matosa, Cefe, Ángel, Moro, René, tus nietos, tus sobrinos, recuerdan tu partida al Reino del Señor.





ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su esposo Eduardo, hijos Yamila, Bautista, Guadalupe, Juan Jesús, Agustín, padres Orlando, Marta; suegros Manuel, Josefina; hnos., hnos. pol. y fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cement. loc. a las 17, c. duelo 9 de Julio y Belgr. (Loreto) SERV. IOSEP ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tu eres tú, y lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. Sigue riéndote delo que nos hacía reir juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero. No estoy lejos, justo del otro lado del camino... ¿Ves?, todo va a estar bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Por eso enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Su esposo Eduardo Leguizamón, sus hijos Yamila, Bautista, Guadalupe y Juan Jesús piden eleven oraciones por el eterno descanso de su alma.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Fuiste ejemplo de vida, una luchadora incansable, siempre dispuesta a servir al Señor, nunca bajaste los brazos, tenemos la seguridad que gozas de la Gloria de Dios, ese lugar que fuiste construyendo en esta vida. Te vamos a extrañar. Sus hermanos en Cristo Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su abuela política Dora, sus tíos políticos y sus primos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió la alegría de tener a Dios a su lado en cada momento de su vida como un acto de gracia y de belleza. Sus padres políticos Manuel y Tita, sus hermanos políticos Manolo, Chachito, Graciela y Vanesa, su sobrino político Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Tu tío Ramón y familia políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tu partida hacia el Reino Celestial, nos hermanó en el dolor y en la desesperanza a quienes quisieran impedir esa partida por todos los medios. Pero comprendemos que Dios te ha elegido por tus virtudes y por ello aceptamos su Divina voluntad. Nunca te olvidaremos. Edith y Gogui Villavicencio participan el fallecimiento de la hermana de su amiga Vanesa Acuña.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre. La comunidad educativa del Jardín Nº 145 participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ex alumno Juancito Leguizamón y ruegan consuelo para toda su familia.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió y sintió la palabra de Dios que ilumina, conforta, da esperanza, invita a la caridad y a la concesión. Su cuñado Pablo Simonetti y su esposa Graciela Leguizamón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Amigos de la familia de su cuñada Chunchu: Roxana, Teresita y Mara participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Amigos de sus familiares Guillermo y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva. Mirta Pereyra, sus hijos Víctor, Silvia, Teresita y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Al paraíso te llevan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires. Silvina, Mariela y Carlitos Rodriguez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Negrita, Cecilia, Belén, Mariela, Valeria y Romina participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Vanesa Acuña y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja, harán que brille para ti la luz que no tiene fin. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Jota, Negra, Cristina, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo. Los compañeritos de su hija Guada de 2 B.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Fuiste para nosotros un ejemplo de bondad, siempre dispuesta a hacer el bien a los demás, brindándote generosamente de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Grupo de Padres del 2 B del colegio Virgen de Loreto.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega Cristian Guardo su esposa Mariano Serrano y su hijo Javier participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vecinos del Bº Polígono acompañan a sus padres Marta y Orlando en su dolor. Hugo Sosa, Elva Giménez, Ramón Chazarreta, Juan Herrera, Flavio Riveros, Juan Bonahora, Elpidio Orellana, José Umaño, Aníbal Chazarreta, Adriana Chazarreta y sus respectivas flias.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo. Pocho Leguizamón, Ramona Leguizamón, Juana Ledesma, Juan Carlos Leguizamón y familias participa con profundo dolor su fallecimiento.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre. La Ex directora de la escuela N º88 Coronel Borges, Sr. Cristina Coronel y Flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Los compañeros de su esposo Ramón de la escuela Nº 88 Coronel Borges participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones, con esperanzas del reencuentro perpetuo. Tu compañera de la escuela Sandra López, su mamá Lucía y Laurita.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz. Sus amigos José Umaño, su esposa Bugui y sus hijos Rodrigo y Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que el Señor la reciba en sus brazos y la tenga entre sus elegidos, que brille para ella la luz que no tiene fin. Lola Anrriquez de Leiva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en esta circunstancia de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre. La comunidad Educativa del I.E.S. Pablo VI sede Brea Pozo y ext. Áulica Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del profesor Eduardo Leguizamón.

TAPIA, OSCAR TORIBIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su esposa "Tota" Narvaéz, sus hijos Ruqui, Lizy y Rudy, sus nietos Gustavo, Mariano, Milagros y Jacinto, su bisnieta Ambar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

TAPIA, OSCAR TORIBIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su sobrina Ana María Sabagh, sus hijos Ana Lucía y Facundo Cardozo, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Coco y que sus restos fueron inhumados ayer en la ciudad de Frías, previo oficio religioso. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, OSCAR TORIBIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su sobrina Coty Sabagh, sus hijos Pablo, Lety, Betiana y Ana Quiroga participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Coco y que sus restos fueron inhumados ayer en la ciudad de Frías previo oficio religioso. Elevan oraciones por su descanso en paz.

TAPIA, OSCAR TORIBIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Francisco López y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

TAPIA, OSCAR TORIBIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Elbio Barrera, esposa e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y bisnieto en este profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria. Frías.





MALDONADO BIANCHI, MARCELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/14|. En el 3º aniversario de tu partida a la Casa del Señor, te recordamos con mucho amor. Tu esposa Susi, tus hijos Claudio y Gabi, tus nietos Naza, Benja y Muriel, elevan oraciones por su descanso en paz. Frías.