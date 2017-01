Fotos CRÍTICA. "Cuando vemos lo que pasó en Once o en otros barrios de Buenos Aires, están tomados por organizaciones delictivas", dijo el senador

16/01/2017 -

Fue a fines del año pasado cuando el senador Miguel Pichetto sentenció, en un programa de TV, que "las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos" y "todo el mes de noviembre el Hospital Rivadavia está ocupado por ciudadanos paraguayos".

Ahora, en una entrevista con el diario Clarín, ratificó tal posición, señalando: "No me importa que me digan xenófobo".

El jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto , volvió a cuestionar las políticas migratorias en la Argentina al asegurar que han sido ‘muy flexibles’ en los últimos ‘25 años’ y pidió ‘observar qué migrantes entran’ y ‘cuidar las fronteras’.

El senador se refirió al desalojo de los manteros en el barrio porteño de Once y afirmó que tanto ése como otros barrios están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son de origen peruano, tras lo cual demandó que "la política de seguridad esté construida sobre esta realidad" y que "la Policía recupere la calle".

"Cuando vemos lo que pasó en Once o en otros barrios de Buenos Aires, están tomados por organizaciones delictivas que manejan el narcotráfico y en su mayoría son de origen peruano. A los africanos los usan de mascarón de proa para el control de la calle. En los últimos 25 años ha habido un marco de políticas muy flexibles en materia migratoria. Y no tenemos un adecuado control migratorio. Entra cualquiera con antecedentes penales. Si uno lo dice se enojan los cónsules, pero ésa es la verdad. No queremos debatir este tema".

Así, el legislador amplió: "Argentina seguirá yendo definitivamente a la decadencia. Ahora hay bandas paraguayas que están sembrando marihuana", aseguró el senador que tiempo atrás trató a los inmigrantes de ‘resaca’. "Hay que comprender que Argentina tiene que cuidar sus fronteras, observar qué migrantes entran", resaltó.