"Un ex presidente no debería hacer nunca más política", dijo el senador

Fotos REFLEXIÓN. El senador Pichetto opinó que Cristina Fernández de Kirchner "está en una tarea de defensa frente a acciones judiciales"

16/01/2017 -

El legislador peronista Miguel Ángel Pichetto (que desde 2001 ocupa una banca en el Senado) señaló que "un ex presidente no debería hacer nunca más política", si bien consideró que en nuestra región esto no sucede por ‘un problema cultural latinoamericano’.

Consultado sobre cómo debería actuar el Senado si la ex presidenta Cristina Kirchner ocupara una banca, Pichetto dijo que en ese cuerpo siempre tuvieron ‘la visión de cuidar a las figuras históricas’ y aclaró que ‘esto no significa encubrimiento’.

‘Con los presidentes se empieza con un gran reconocimiento y se termina siempre mal’, recordó el senador, que puso como ejemplo de lo que se debería hacer a los Estados Unidos, donde se indultó a Richard Nixon apenas dejó la presidencia.

Opinó que Cristina Fernández de Kirchner ‘está más en una tarea de defensa frente al conjunto de acciones judiciales que la agobian, algunas totalmente injustas y otras en las que se investiga su responsabilidad’.