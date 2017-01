Domínguez sobre Cristina: "Hay etapas concluidas en la política electoral"

16/01/2017 -

El extitular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez , se refirió a las elecciones legislativas de este año y aseguró que Cristina Kirchner le dijo que no quiere ser candidata.

Domínguez advirtió que ‘lo mejor que le puede pasar’ a la ex mandataria es no participar de las legislativas y aclaró: "No lo digo yo, lo dijo ella. La última vez a nosotros nos dijo que ella no se veía conduciendo el peronismo", agregó.

"Hay que ampliar, hay que cambiar, hay que sustituir", advirtió y, en ese sentido, cuando se le consultó sobre el rol que desempeñará la ex presidenta durante los comicios de este año, dijo: "Creo que hay etapas concluidas en la política electoral".

Además, el ex precandidato a gobernador de Buenos Aires cuestionó la actitud de los dirigentes peronistas que están ‘más preocupados por posiciones personales que por lo que le pasa a la Argentina’ y consideró que ‘esto requiere de un cambio de mentalidad’, resaltó.