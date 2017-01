"China y EE.UU. se preparan para una guerra comercial"

Fotos CONSIDERACIÓN. En diversas ocasiones, Donald Trump tildó de "enemigo económico" de EE.UU. a China, por su política monetaria.

16/01/2017 -

En repetidas ocasiones, Donald Trump tildó a China como ‘enemigo económico’ de EEUU por su política monetaria.

El especialista en asuntos políticos, Sergio Berensztein reflexionó que la relacion entre EE.UU. y China "podría provocar el desencadenamiento de una guerra comercial".

Recordó además que el gobierno del presidente electo Donald Trump sigue desafiando al gigante asiático, y esto podría desembocar en un "enfrentamiento militar".

"Si se debilita mucho el yuan (moneda china), nos obligará a generar otra tasa de vínculo comercial con China, porque va a tener un impacto en nuestra industria, porque la Argentina es un país muy protegido", analizó el especialista.

"Lo que pasa en Estados Unidos hay que mirarlo con la visión del Brexit’, consideró y agregó: ‘Quiere aislarse del mundo’.

Por ello mismo, el analista dijo que "habrá que estar atento a la política exterior que implementará Estados Unidos en el mundo".

Contexto local

Sobre la situación política, social y económica del país, el analista resaltó que la Argentina ‘está tratando de bajar la inflación y la economía en un contexto externo más complejo del que teníamos hasta ahora. Y en esa incertidumbre, Argentina tiene la ventaja de mucho para atraer en materia de inversión extranjera directa, porque hay necesidades de financiamiento y posibilidades de encontrar proyectos atractivos, pero siempre y cuando se avance en el camino de la normalización de la economía.

No obstante, Berensztein advirtió que la región "va estar sometida a los problemas del comercio y por otro lado, tenemos el caso de las grandes economías como el caso de Brasil, que no termina de arrancar, y no se recupera de la gran crisis", concluyó el profesional, en diálogo con EL LIBERAL.