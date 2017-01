Las causas que hacen difícil el traslado de este tipo de animales a otros países

Fotos CONOCIMIENTO. Goldschtein visitó el año pasado nuestra ciudad.

Según el parte de prensa, durante su participación televisiva, Javier Goldschtein relató que "en el 2014, se cerró el zoo y a partir de allí quedaron estos felinos, que no son sencillos de derivar y que no pueden quedarse en la Argentina. Nosotros no tenemos santuarios que puedan recibir esos animales. ¿Qué lugares? Sudáfrica, México y EE.UU. tienen varios también, pero ahí entran en juego otros factores decisivos. Ellos son: afrontar el cumplimiento de las reglamentaciones internacionales y, por supuesto, los protocolos sanitarios. Estos países son muy distintos, uno de otros, y es donde nosotros intentamos articular las acciones necesarias, con distintos actores, para poder -en el menor tiempo posible-, derivar estos animales".

Señala, por otra parte, que la fundación interviene a convocatoria de la sociedad civil "a partir de ahí tenemos contacto directo con el gobierno de la ciudad de Santiago del Estero, que ya habían intentado hacer unas derivaciones que fueron infructuosas a Chile, Brasil, México y EEUU que no fueron posibles".

"No estoy al tanto dónde puntualmente, porque fue hace mucho tiempo, pero las intenciones cayeron por cuestiones burocráticas con los permisos de un país y de otro. La verdad es que se encontraron con los animales y con la falta de capacidad para poder resolverlo en el tiempo necesario y es ahí donde entramos nosotros para intentar colaborar y buscar el mejor destino y es lo mismo que estamos trabajando en el Eco Parque de la ciudad de Buenos Aires, que el animal vaya a un mejor lugar, y termine su ciclo biológico de la mejor manera", amplió.

Reveló Goldschtein que "hoy si tenemos tres posibilidades que estamos evaluando, porque una vez que definamos cual puede ser, hay un intercambio burocrático entre las instituciones, y a partir de ahí, en otros departamentos como Fauna de la provincia y la Nación, los convenios internacionales".