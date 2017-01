Duro cruce entre empresarios cordobeses y Raly Barrionuevo

Fotos EMPRESARIOS. Cuestionaron a los artistas, luego de que ambos repudiaran modificaciones a la Ley de Bosques.

16/01/2017 -

La polémica por las modificaciones a la Ley de Bosques que tienen programado un tratamiento legislativo en la unicameral este 2017 se acrecentó luego de que la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitiera un comunicado cuestionando con dureza a los artistas que expresaron su repudio a esas modificaciones.

Concretamente, el comunicado apuntaba contra José Luis Serrano, quien interpreta a "Doña Jovita"; y al cantante Raúl Eduardo "Raly" Barrionuevo. A ellos les endilgó generar "confusión en la opinión pública" y llevar "el foco de la discusión al ámbito de las ideologías extremas".

"Es por ello que desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), instamos a los referentes sociales a no propiciar divisiones ideológicas que tanto daño han ocasionado a lo largo de los últimos años, sino a contribuir a la generación de consensos que permitan superar tantos desencuentros", los invitaron.

La respuesta no tardó en llegar y el músico y compositor Raly Barrionuevo lanzó una carta abierta en las redes sociales dirigida a "los señores que me invitan a callar".

Barrionuevo respondió a los cuestionamientos y explicó por qué está autorizado a opinar sobre el bosque nativo.

"Hablo de ese monte que tantas veces recorrí de la mano de mi madre, una mujer nacida y criada bajo los algarrobos blancos y negros, quebrachos, tinti tackos, tuscas e innumerables plantas de nuestra tierra; ese monte que canta por mi garganta y hace música a través de mis manos", inicia la misiva.

El artista, se sabe, tiene una extensa militancia en favor de la protección de los bosques. En la carta aprovechó para responder a cada una de las acusaciones.

"Ustedes me acusan de generar confusión en la opinión pública y de llevar la discusión al ámbito de las ideologías extremas. Dicen que eso es lo que se pretende superar. Desde hace mucho tiempo que otros señores como ustedes vienen vaticinando el fin de las ideologías. Quiero decirles que los desmontes irracionales que viene sufriendo nuestra tierra no son otra cosa que el resultado de una ideología extrema, la de ustedes", dijo.

"¿Ustedes me piden argumentos científicos para sostener mi postura? Hay cientos de ellos, uno más contundente y fehaciente que otro, hay tantos que no cabrían en esta pequeña carta. Les cuento, por si no están al tanto, que muchos de estos argumentos fueron aportados por prestigiosas instituciones a las autoridades legislativas. En algún cajón deben estar", les respondió ya hacia el final de su carta.