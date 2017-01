¿Dónde se encuentra? ¿Cómo llegar?

16/01/2017 -

La playa está en el partido de Gral. Pueyrredón, Ruta 11 km. 552, Mar del Plata. Para llegar tienes que tomar la ruta provincial 11 que comunica Mar del Plata con Miramar y hacer 25 kilómetros. Una vez que finaliza el complejo de hoteles de Chapadmalal, 3 kilómetros más hacia Miramar. Si decidís ir en colectivo, tomá el Rápido del Sur y bajá en la parada anterior a El Marquesado. Normas que deben respetarse Las personas que deciden ingresar a Playa Escondida deben tener siempre en cuenta que se encuentran en una playa naturista - nudista pública: esto significa que el acceso a la misma es libre, pero que, para preservar el carácter de la misma como naturista y familiar, se le solicita al visitante que tenga en cuenta algunas sencillas reglas. . No se admiten animales en la arena, ni grandes ni pequeños. Las mascotas pueden ser cuidadas en otros sectores de la playa. . No se pueden tomar fotografías. Quien quiera hacerlo, solo podrá tomarlas estrictamente en lugares en los que no haya otras personas involucradas. Quien persiste en romper esta normativa, puede sufrir la confiscación de su equipo hasta el momento en que se retire del lugar. . No se permiten vendedores ambulantes o distribución de publicidades en la arena. . No se puede utilizar equipos musicales, ya que el sonido del mar y del viento es parte del paisaje. . Toda conducta de índole sexual será motivo de advertencia y/o expulsión. . No es obligatorio el desnudo por tratarse de un lugar público, sin embargo es la característica de la playa. Si no estás interesado o te incomoda, quizás te equivocaste de lugar. . No generar basura, hay que utilizar los cestos destinados a tal efecto. . Si te encuentras en grupo y no son nudistas, siempre deben tener presente que hay que ser muy respetuoso y mantener una distancia prudente de las personas que sí son nudistas, así estas no se sentirán observadas. La playa tiene límites indicados por carteles, no se deben traspasar. No está permitido circular desnudo fuera del sector de playa.