Fotos Al mal tiempo, buena cara

16/01/2017 -

Para el segundo día del primer recambio turístico en Mar del Plata, se aguarda la llegada de cientos de santiagueños que eligieron esta ciudad para pasar sus vacaciones. Según cifras brindadas por los coordinadores de las distintas empresas santiagueñas que operan en "La Perla del Atlántica", más de cuatrocientos comprovincianos arribarían entre hoy y el miércoles de esta semana. Mientras tanto, quienes ya se encuentran aquí, disfrutan de las múltiples opciones que le ofrece esta ciudad de la Costa Atlántica Argentina. Si bien, ayer, casi todo el día permaneció nublado, eso no fue un obstáculo para salir y buscar un lugar en la playa, como lo hizo un grupo de amigos provenientes de La Banda y Santiago. Y fue en Samsara Beach el lugar donde se encontraron para ponerle buena cara al mal día. Lo mismo sucedió con un grupo de amigas que vinieron desde Las Termas, Frías y Pinto. "Desde que llegamos, aún no hemos podido ir a tomar sol como se debe. Hemos venido por tan poquitos días y todavía no hemos podido disfrutar de estos momentos", destacaron. En un verano atípico para "La Feliz", los santiagueños siguen marcando presencia. Desde los primeros días de enero son varios los contingentes de turistas que arribaron a "La Perla del Atlántico" provenientes de Santiago del Estero. Hoy será un día especial por cuanto, según informaron a EL LIBERA L, operadores turísticos en Mardel, tendrán nuevos contingentes de santiagueños quienes serán recibidos también por un día gris. Los que aún permanecen, despliegan una variada gama de actividades alternativas a la playa como una manera de "matar el tiempo" y con la esperanza de que los días que vengan sean los mejores para ir a la playa y lucir sus cuerpos.