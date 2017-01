Fotos La Escondida, el placer de tomar sol desnudo

16/01/2017 -

Ningún turista que veranea en Mar del Plata regresa a su lugar de origen sin antes haber pasado por "La Escondida", la playa donde se practica el nudismo por excelencia. Y los santiagueños no se muestran ajenos a este lugar que está ubicado en una de las márgenes de la ruta 11, bien lejos de la ciudad, donde el ruido del mar y los pájaros le dan un toque distintivo a este lugar que está concesionado por la Municipalidad de General Pueyrredón. Cubierta por un tupida arboleda, característica que le da más intimidad al lugar, miles de personas convergen a este espacio donde, según Juan Ignacio Álvarez, administrador de este complejo referente del naturismo en nuestro país, "año a año se van rompiendo prejuicios y renovando la gente que vienen de todos los lugares del país con la certeza de que encontrarán lo que buscan y un servicio de primera calidad". Luego de sostener que "una de cada diez personas que practican el desnudismo en este balneario es debutante en la experiencia", resaltó que La Escondida "es la primera y única playa naturista del país, donde se disfrutará de un ambiente agreste con dunas y acantilados de gran belleza. Por estar alejada de la ciudad, encontrará una gran variedad de aves y un entorno natural de praderas y pequeños bosques. Siempre hay gente que se acerca a conocer cómo es y cómo funciona el servicio". Servicios A propósito de los servicios, La Escondida, situada a una hora de Mar del Plata y a 15 minutos de Miramar, cuenta con buffet, duchas, baños, guardavidas, alquiler de sombrillas y reposeras y un lugar VIP con pileta y servicio de masajes. El ingreso a la playa es libre, y solamente debe abonarse el estacionamiento. Son más los visitantes argentinos que concurren a este lugar. Según los registros, vienen desde Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Actualmente, es la primera y única playa nudista en la Argentina, aunque existe una en Gessel, que se llama Querandi que si bien no cuenta con servicios posee unas características naturales que la destacan. Asistencia diaria A La Escondida, por día, concurren entre 500 y 600 personas. Lo hacen sin inhibiciones porque saben que se trata de una "playa muy tranquila, donde solo se descansa". En los doscientos metros de playa que corresponden a La Escondida, según sus autoridades, se destaca la presencia de familias que vienen atraídas por la paz que encontrarán aquí. No todos los que vienen a La Escondida practican nudismo. Cabe destacar que la gestión, en La Escondida, es privada y la playa es pública. Destacan que el espacio privado es minoritario en la playa.