Fotos Los mejores paradores de Punta del Este 2017

16/01/2017 -

BAGATELLE Es una playa que pertenece al Hotel Mantra. Tiene un restaurante al que hay que llegar con reserva porque generalmente está lleno y si no, con suerte, esperar alrededor de 40 minutos para que una mesa se desocupe. El restaurante es altamente recomendado por el show que se ofrece por parte de los mozos y la buena atención. No solo puedes ir a almorzar, muchos van a tomar unos tragos. La fiesta, por supuesto, dice presente un poco antes de llegar el atardecer… La presencia de brasileños – cada vez más común en las playas del este y eternos reyes del carnaval – más los mozos que vienen de todas partes de Europa – la gran mayoría italianos – es una combinación que vas a querer presenciar y no te vas a querer perder. Particularmente, le doy mucha importancia a la arena de las playas. La arena de ésta son piedritas de considerable tamaño y eso hacía que me dolieran los pies. Si la arena no es un problema para vos, te recomiendo esta playa. ¿Quiénes van?: Da para todo, ir con familia o amigos.

MONTOYA Esta playa es muy amplia, por lo que puedes encontrar lugares donde no hay nadie y sigue siendo Montoya¡K Pero la Montoya de la que te quiero contar es esa a la que van chicos de entre 14 a 18 anos con sus amigos a tirarse en las lonas, charlar y divertirse. Es muy similar a Bikini y lo unico que cambia son las edades de los que suelen visitarla.

SOLANAS Si lo que estas buscando es tranquilidad para vos y tu familia, tu playa es Solanas. Esta casi llegando al aeropuerto y las olas por estas zonas son practicamente nulas. Las playas son bien amplias por lo que el amontonamiento no es cosa de todos los dias. Lo bueno de esto, es que despues de unas horas de sol y arena, a la vuelta puedes pasar por Casa Pueblo y ver el sol caer. Para mi, el mejor atardecer esta en ese museo creado por el genio de Paez Vilaro.

BIKINI Esta playa es la preferida y elegida por todos los chicos y chicas de 18 a 28 anos aproximadamente. La mayoria asiste a esta playa alrededor de las 17, para disfrutar con amigos y despues ver el atardecer. Si estas buscando amigos para tu previa aqui los vas a encontrar.

LA SUSANA Este parador queda en Jose Ignacio y es mi preferido. Hay que hacer un largo viaje, pero vale la pena. Ofrece shows en vivo, los tragos son super ricos (recomiendo la limonada con menta y jengibre) y lo mas importante, como una amiga diria, !!la arena es como azucar impalpable!! Cerca del mar, me gusto que las personas no esten pegadas unas a las otras. Hay mas espacio. En el parador hay unas mesas grandes en las que se puede compartir con otras personas o bien otras mas chicas para los mas reservados. Y para las amantes del arte, al lado, hay un hotel que pueden ir a visitar. Los techos estan pintados con los diferentes signos zodiacales (cosa que amo), retratos de personas y obras que te dejan hipnotizado !!No te lo podes perder!!

EL EMIR Para los que se alojan cerca de la punta esta es una buena opcion si ese dia no tienes ganas de subirte al auto. La arena es buena y por la gran cantidad de olas que hay en el lugar la presencia de surfistas es muy comun. Por esa misma razon, cerca de un extremo de la playa puedes encontrar un puesto en el que puedes tomar clases de surf. !Animate!.