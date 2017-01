Fotos Pescadores deportivos denunciaron la presencia de furtivos en Las Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Como ocurre cada vez que crece el caudal del río Dulce, los pescadores invaden sus costas, pese al riesgo que representa la corriente del agua, y las recomendaciones que resultan infructuosas. Ello atrajo la atención de decenas de pescadores que denunciaron la presencia de aquellos que lo hacen con elementos prohibidos para esta práctica como las denominadas canastas, ya que incurren en depredación. Desde la semana pasada el río alcanzó un incremento significativo y, si bien durante gran parte del domingo el caudal fue menor, el que se volvió a incrementar pasadas las 18 horas con nueva apertura de compuertas, los pescadores atraídos por la crecida pueblan las costas del Dulce incluso en el propio dique, donde durante todas estas jornadas, especialmente el fin de semana, se vio colmada de aquellos que buscan una pieza, por ser amantes de la pesca, y los infaltables furtivos y depredadores que recurren a elementos prohibidos para pescar gracias a la falta absoluta de control. En dialogo con un grupo de pescadores tucumanos y catamarqueños, quienes mostraron sus respectivos carnés, los mismos mostraron su indignación al ver cómo personas lanzaban "cestas" de tela metálica al agua para extraer varios peces sin importar el tamaño de las piezas. "Nos indigna ver esto, porque nosotros respetamos, estamos habilitados en esta provincia porque siempre venimos aquí o a otros sitios de la provincia y siempre los de control están arriba nuestro, pero aquí no vemos nada de eso, y desde el jueves es el mismo panorama" indicó uno de los pescadores oriundo de Tucumán. La situación no es menor, y se a ve permanentemente. De vez en tanto algún móvil policial se acerca a la zona pero simplemente recorriendo, mientras que no existe personal de Fauna que haga respetar los carteles que indican prohibición hasta escasos 20 metros de donde se encuentra el puesto de la isla Tara Inti.