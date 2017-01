Georgina Barbarossa reveló cómo quiere que sea su velorio

16/01/2017 -

La actriz Georgina Barbarossa volvió al teatro junto a Pepe Cibrián después de 35 años de haber trabajado juntos en "De aquí no me voy". Ahora lo hacen con "Lord, el musical", en el teatro Astral, la cual trae a escena el concepto de la muerte, desde el humor.

Será por eso, que Georgina se anima a hablar de su propia muerte, con ese mismo espíritu, el que va de la risa o lo serio. "El día que me muera, los chicos (por sus hijos) saben que tienen que organizar descontrol total, música, fiesta, me creman, lo lamento por el Papa, me van a cremar. Y Vasco (su esposo fallecido) está en un árbol, yo no quería estar en ese árbol, había elegido un sauce eléctrico, porque me siento más identificada; ahora voy a tener que estar en un pino. Y se va a joder, porque como está ahí les digo: ‘Van a tener que sacar las piedras’ y voy a estar arriba tipo: ‘Correte, correte’", bromeó en diálogo con Teleshow.

La actriz vivió momentos de mucho dolor tras la muerte de su marido, en una circunstancia de robo. Y según contó lo tiene siempre presente porque lo invoca en cada momento, importante o no.

"Está harto de mí. Le digo ‘Vasco, los chicos. Vasco, tal cosa. Vasco, esto. Vasco’. Sí, sí, todo el tiempo", remarcó. Y aclaró que cada vez que "habla" con él le pide que "cuide a los chicos. Antes de salir en los estrenos, al escenario, lo invoco, lo invoco a mi papá, al Vasco".

Pero Georgina es así con todas las personas que marcaron su vida. Por eso admitió: "Siempre pido la protección de Niní Marshall, de la Campoy, de Jorge y Aída Luz, les digo ‘vengan a mí’. Y ahora que estamos en este teatro, el Astral, que es tan bello, todos los días le hablo un poquito a Alicia Zanca, que trabajé mucho con ella".

Barbarossa encontró así la manera de llenar con presencias esos lugares que quedaron vacíos en su vida. "Es que un poco esta obra que nosotros hacemos con Pepe habla de eso del buen vivir y del buen morir, es un canto a la vida. Es pasar a otro estrato, yo estoy segura de que están en otro sitio, pero que están", señaló la querida actriz, quien también confesó que cree en la reencarnación.