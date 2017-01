Su tarde se pobló de sabores en las playas de San Clemente

16/01/2017 -

Mientras muchos famosos optan por destinos como Punta del Este, Miami u otros lugares de paradisiacas playas, otros eligen quedarse en los puntos turísticos de la Argentina. Uno de ellos es Pablo Rago (44), quien a través de su Instagram mostró sus días de relax en San Clemente del Tuyú y Pinamar.

El actor se fotografío fumando un narguile (una especie de pipa de agua de origen persa), una tendencia que se viene imponiendo en los últimos años. "Pintó narguile y la tarde se llenó de sabores", escribió desde San Clemente, rodeado de amigos junto a la pipa que, a pesar de haberse puesto de moda, es cuestionada por sus efectos para la salud, al considerar que fumar una hora con el dispositivo es equivalente a fumar entre 100 y 200 cigarrillos.

Desde julio del año pasado, Pablo se muestra soltero tras romper su relación de 4 meses con la ex "Soñando por bailar", Andrea López y, a la hora de las conquistas, tiene sus quejas. "Ahora, en vez de regalarle flores, le pedís (a una mujer) que te mande una foto en tetas. Es distinta la comunicación. No es que me haya pasado, pero las chicas jóvenes, de menos de 25 años, no tienen idea de lo que es un caballero, el concepto de caballero: que te pase a buscar o que esté en los detalles. No tienen idea porque no lo necesitan", dijo hace poco.