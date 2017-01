Fede Bal pidió perdón por un violento episodio, aunque aclaró que fue "el agredido, no el agresor"

16/01/2017 -

Cuando estaba transitando una temporada de verano, más o menos, en paz, Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri se vio envuelto en un confuso episodio en un local de comidas rápidas de la villa cordobesa, en el que según él "fue el agredido, no el agresor".

"Fuimos a bailar con el elenco, como hacemos cada fin de semana, y tipo 6 de la mañana nos fuimos a comer una hamburguesa con mis amigos y técnicos de la obra. Y mi vieja, desde que llegó acá, tiene su seguridad, Ariel, que es un divino que se empezó a sumar a las noches cuando yo salgo, para cuidarme un poco", comentó Bal a Secretos Verdaderos.

"Pasó, entonces, que entramos al McDonald’s a comer. Y estoy con los chicos, con el seguridad, y una chica del local me dice ‘pasá por acá porque no están pidiendo’. Había mucha gente. Entonces, yo me mando y le dije que quería 10 hamburguesas. Le pagué, me da el cambio y al toque empiezan a gritarme ‘te colaste, te colaste’. Y les dije: ‘No me colé, chicos. No están pidiendo’. Y me dicen ‘sí, te vamos a matar’ y me ponen una trompada de atrás", relató.

"Eran cinco o seis pibes que empezaron a gritarme. Y al toque, Ariel, el seguridad de mi vieja, me sacó y me dijo ‘ni lo busques’ y me llevó al auto. Mis amigos están lastimados. Me imagino que los otros chicos, también. Se agarraron a trompadas. Los chicos tomaron un poquito de más y se pusieron agresivos", agregó Fede y concluyó: "Si tengo que pedir disculpas, pido públicas disculpas. Pero yo fui el agredido, no el agresor".