Rottemberg y Faroni analizan la "temporada cauta"

16/01/2017 -

La temporada teatral 2017 no es nada fácil para dos conspicuos referentes del sector como lo son Carlos Rottemberg y Javier Faroni. Un operativo policial en el complejo teatral de Lino Patalano, la migración de los mediáticos a Carlos Paz, la abundancia de recitales gratuitos promovidos por el gobierno bonaerense y la falta de apoyo a las obras de teatro, generaron un panorama teatral especial en este 2017 en Mar del Plata.

Rottemberg ha sido claro, meses antes del comienzo de la actividad artística estival de los elencos, de que sería una "temporada cauta". Y no se equivocó. Este año, Rottemberg cerró el Lido, Neptuno y Bristol, tres salas de su pertenencia, mientras que Faroni lo hizo con el Güemes. Y juntos, al que se suma también otro histórico productor como Patalano, le ponen el cuerpo a esta "temporada cauta que se confirmó con menos cantidad de títulos y prudencia a la hora de apostar. Una temporada donde nadie sale por los medios a gritar ‘Voy primero’, porque no hay ese clima", destacó Rottemberg.

"Es una temporada más teatral, donde hay actores que hacen su trabajo, mucho menos mediático que años atrás. Ese efecto produce un mejor promedio ‘per cápita’ de espectáculos, justamente porque al ser menos los títulos, cada uno cosecha mejor cantidad de butacas ocupadas. Conclusión: los que vinieron volverán algo más satisfechos, aunque en lo global para la actividad será de menor cantidad de entradas vendidas y menos puestos laborales", explica Rottemberg.

En tanto, Faroni, vía Twitter, había sentado postura sobre la alarma que sonó con la presencia policial en el Centro de Arte de Patalano. "200 shows gratis en el verano, operativo del Ministerio de Seguridad en teatro, ni una fiesta de lanzamiento, sin promoción la ciudad. Muchachos díganlo abiertamente que no quieren más teatro en la ciudad y nos vamos". Posteriormente, en una entrevista con EL LIBERAL, aseguró que no baja los brazos. "Estaremos esta temporada y todas las que vendrán, no dudamos que deberemos pelearla y así lo haremos".

Rottemberg también se solidarizó con lo que le sucedió a Patalano. "Las temporadas teatrales se sufren cuando imaginás una media de espectadores y en lugar de esa media lográs un soquete", escribió.

Por otra parte, otro de los problemas que saltó en esta temporada es que más de treinta obras de teatro marplatense decidieron no presentarse a los premios Estrella de Mar, en tanto varios elencos adhirieron a la medida, de acuerdo a lo anunciado por la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica -Attra-, entidad que ya venía adelantando su protesta por la política cultural de la actual gestión municipal..