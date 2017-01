A partir de abril dará clases de teatro y yoga en Buenos Aires

16/01/2017 -

Después de concluir con la temporada con "Esperando la carroza", Viviana Saccone tiene, "cerrado y concreto", como le dijo a EL LIBERAL, un proyecto personal: dará clases de teatro y de yoga, en Buenos Aires, a partir de abril próximo. Los interesados podrán escribir a vivianasaccone2017 @gmail.com. Está dirigido para principiantes. "Esto me tiene muy contenta, muy entusiasmada. Para mí es muy enriquecedor dar clases. Yo he dado seminarios y, la verdad, es que en cada etapa he descubierto cuánto aprendo de los alumnos y cuánto me renuevo a mí misma porque una cosa es poner el cuerpo y otra es intelectualizar ese proceso para poder transmitírselo a otro", enfatizó a EL LIBERAL.

¿Eres partidaria de potenciar este tipo de teatro (grotesco criollo, costumbrista) más allá de los contextos sociales, políticos y económicos?

Para mí, el teatro, en todas sus formas debe ser promovido. Cada vez que cuenta una historia, cada vez que habla de nosotros, de cualquier particularidad que tenga el hombre a nivel particular o universal, para mí, vale la pena contarlo y fomentarlo porque creo mucho en el poder del teatro, de la cultura, del arte porque es sanador.

Y porque el teatro, como decía Shakespeare, tiene que ser el espejo de la realidad.

Absolutamente, porque es el espejo de una realidad. En este caso ("Esperando la carroza") sigue siendo una realidad actual. Uno encarna una historia, genera una realidad y esa realidad habla de cierto grupo humano.