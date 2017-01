Viviana Saccone se convirtió en una nueva rica que espera la carroza en Mar del Plata

16/01/2017 -

Viviana Saccone disfruta del trabajo que realiza en Mar del Plata, ciudad donde hace temporada con "Esperando la carroza", un clásico teatral de Jacobo Lagnsner que, de jueves a domingo, sube a escena en el teatro Auditórium junto con Marcelo Mazzarello y Malena Solda y actores de "La Perla del Atlántico". Allí se pone en la piel de Nora de Muicardi, una nueva rica que sólo se lleva bien con su propia familia ya que no le agrada a la de su marido. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL habló de este personaje que, en la versión cinematográfica, compuso Bettiana Blum.

Tu Nora es tan o más cruel y creída de la que hizo Bettiana Blum en la versión para el cine.

La verdad que sí, Nora es tan terrible como tantas mujeres que hay por ahí, con dobleces, falsas, egoístas, mala gente. Pero, todo su castillito de naipes se le desmorona rápidamente.

¿Qué representa para vos hacer teatro nacional, con obra de un autor uruguayo, con una historia fuerte y compartir escenario con actores marplatenses?

Estoy muy feliz por hacer esto. La comedia habla mucho de nosotros. Para mí es una felicidad poder hacer un clásico así, tan increíble y tan bien escrito. Además, es una experiencia muy linda el poder trabajar con actores marplatenses. Este programa del Plan Federal se hizo con actores de todo el país. Estoy muy contenta porque uno conoce otros actores y tenemos muy buenos compañeros y lo estamos viviendo con alegría.

¿Qué enseña y qué te enseña a vos la obra de Jacobo Langsner?

Habla de situaciones muy bajas, de miserias de los seres humanos, de la falta de compromiso, de los olvidos, de la falta de importancia para con los afectos y de poner la libido y la importancia en cuestiones superficiales y dejar de lado lo esencial de la vida. Esto es lo que muestra esta obra. Para mí, lo más importante, pasa por los vínculos de las personas siempre. Si bien hay muchos aspectos en el desarrollo de las personas que son importantes, desde tener un buen pasar y trabajo, pero nunca nada como los vínculos.

Y, Leonor Manso, con una gran dirección y puesta en escena, revela esas miserias.

Con una excelente dirección de Leonor, el espectador va descubriendo eso en la actitud de cada uno de los personajes de la obra frente a una situación: hay una madre que está tan viejita y tiene hijos que no se pueden hacer cargo de esta mujer. No es que no se pueden hacer cargo porque no tienen las posibilidades sino porque no pueden emocionalmente, porque su alma, porque su corazón, porque su fuerza y porque su voluntad no se los permite. En la medida que se van desarrollando y que van pasando las situaciones empiezan a aparecer todas las miserias de estos personajes.

¿Por qué aceptaste hacer la obra?

Lo acepté porque me encantaba la historia y el desafío de poder encarar este personaje, en esta historia y con la dirección de Leonor Manso. Lo encaramos dejando de lado lo que era la historia de la película para poder hacerlo desde el texto teatral que, originalmente, es un texto escrito para teatro.