Laia Sanz sigue haciendo historia en el rally Dakar

Fotos SENSACIÓN. "Estoy contenta por haber acabado mi séptimo Dakar de siete participaciones, que es algo que no ha conseguido ninguna mujer", dijo Laia.

16/01/2017 -

Laia Sanz sigue empeñada en hacer historia a cada paso que da. Siempre hay un hito por superar. Esta vez no pudo acabar en el top 15 que alcanzó el viernes y se le escapó este sábado por sólo 50 segundos, pero su resultado en la clasificación final del Dakar 2017 bien vale un capítulo aparte en el palmarés de la prueba. Y es que la piloto de KH-7 y el KTM Factory Rally Team amplía su leyenda como la piloto femenina que más veces ha terminado el rally más duro del mundo en motos: siete en total, todas consecutivas desde que debutó en 2011, las últimas cuatro acabando entre los 16 mejores hombres del rally (16ª en 2014, 9ª en 2015, 15ª en 2016 y 16ª este 2017) y siempre como primera mujer.

"Estoy muy contenta por haber acabado mi séptimo Dakar de siete participaciones, que es algo que no ha conseguido ninguna mujer y que muy pocos hombres pueden decir, y más terminando los cuatro últimos entre los 20 primeros", significa la 18 veces campeona del mundo, que destaca el mérito de su resultado: "Quizá que acabe la 16 se puede ver cómo algo normal, pero es algo muy difícil de conseguir con el súper nivel que hay. Yo me considero un piloto más y para mí es igual de duro que para los hombres, pero sí es verdad que al final las mujeres, nos guste o no, tenemos una limitación física y un resultado así tiene un mérito especial", dijo Laia.

Inconformista, pero sensata, Laia Sanz se fijaba como objetivo acabar entre los 15 primeros, algo que tuvo al alcance hasta el último momento. En la postrera jornada, disputada este pasado sábado, la de KH-7 arrancaba como decimoquinta clasificada en la general, con sólo dos segundos de ventaja sobre el decimosexto, Diego Duplessis, con quien peleó por el puesto. Pese a que Laia terminó en un magnífico undécimo puesto -su mejor resultado parcial en la presente edición-, a 3’08’ del vencedor, el argentino hizo valer su velocidad para imponerse en la especial por 52 segundos.

"Sabía que Duplessis, siendo de Argentina, atacaría y, con lo rápido que es, tenía bastante claro que me ganaría. Yo intenté atacar, pero dentro de unos límites, sin tomar riesgos, porque había mucho polvo y a mí no me gusta nada. No me quería jugar el físico. Al final, acabar la 15 o la 16 no cambia mucho", expresó.