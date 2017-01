Mitre regresa pensando en la Copa Argentina

Fotos EXAMEN. Mitre inciará las actividades oficiales el próximo sábado visitando en Catamarca a Unión Aconquija, por la Fase Regional de la Copa Argentina.

16/01/2017 -

Tras dos días de descanso, el plantel del Aurinegro comandado por el entrenador Arnaldo Sialle, esta tarde retomará los trabajos con la mente puesta en el partido que protagonizará ante Unión Aconquija en el marco de la Fase Regional de la Copa Argentina.

Cabe destacar que para afrontar este compromiso, por el apretado calendario, Mitre no llega con el rodaje futbolístico deseado y solo pudo disputar un encuentro amistoso ante Estudiantes de Huaico Hondo, en el que mostró algunas falencias en defensa (algo que no ocurrió durante el transcurso de la fase regular del Federal A), pero un gran poderío en ataque desde el ingreso de Ramiro Pereyra (Ex Aconquija).

Por ello, se estima que durante esta semana se prioricen las tareas futbolísticas para corregir ciertos aspectos del funcionamiento para llegar en condiciones para el primer partido de la lleve, el cual se jugaría el sábado en Las Estancias, y la revancha sería el miércoles 25 en el 8 de Abril.

La primera alineación que probó el cuerpo técnico fue con Alejandro Medina; Facundo Brito, Oscar Píriz, Matías Moisés, Franco Ledesma; Facundo Juárez, Juan Alessandroni, Leandro De Muner, Silvestre Sacallán; William Peralta y Alejandro Toledo. Aunque se presume que Pereyra pueda estar desde el arranque en lugar de Sacallán.

El rival

A días del estreno por la Copa Argentina, las novedades en Unión Aconquija son escasas y lo único que se sabe es que aún no sumó al segundo refuerzo permitido y contará con un plantel diezmado por las idas.

El arquero Matías Toneatto, el delantero Lucas Farías, el volante Ramiro Pereyra y el defensor Carlos Córdoba son los que ya no estarán en el equipo, mientras que Carlos Herrera es el único refuerzo.

Además, los dirigentes aún no se pronunciaron con respecto a la deuda que mantiene con el Consejo Federal/AFA, la cual no les permitiría utilizar a sus refuerzos a menos que salden el 25% de ella antes del inicio del certamen.