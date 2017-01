Sorpresiva derrota del nuevo equipo de Tévez

16/01/2017 -

Shanghai Shenhua, el equipo al que se incorporó Carlos Tévez, perdió ayer por 2-0 frente al FC Ryukyu, de la tercera división de Japón, en un amistoso de preparación, previo al comienzo de la competencia oficial en la Súper Liga de China.

El conjunto dirigido por el uruguayo Gustavo Poyet cumplió su primer ensayo en la pretemporada que está desarrollando en Okinawa.

Tévez todavía no se sumó al plantel procedente de Dubai, donde se efectuó la revisión médica. Tampoco jugó el colombiano y capitán Giovanni Moreno (ex Racing), quien está recuperándose de una distensión muscular. Lo mismo ocurre con el volante colombiano Freddy Guarín (ex Boca Juniors).

En el curso de la semana, el ex delantero de la Juventus y Manchester City, entre otras instituciones, se unirá al conjunto chino, que tiene como máximo objetivo clasificarse a la Champions League de Asia.