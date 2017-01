Matías se siente cómodo con el estilo de Coleoni

Fotos IDEA. Coleoni propone su juego.

"La última vez que me ha tocado estar dentro de una cancha ha sido con Medero y traté de hacer lo que pedía el técnico para su idea", recordó Matías Pato. Es que parece increíble que haya pasado tanto tiempo sin jugar. En Central Córdoba, después de Medero, estuvo Andrés Guglielminpietro. Y también Marcelo Fuentes. Ninguno pudo contar con Matías. Pero el que sí podrá tenerlo es Gustavo Coleoni. El "Sapito" llegó para salvar al Ferro del descenso. Y desde su propuesta agresiva y ofensiva, empieza a seducir a Pato y el resto del plantel.

"Hoy el Sapo nos pide que presionemos, que seamos un equipo agresivo, que nos desesperemos cuando no tengamos la pelota y seamos agresivos a la hora de atacar. En lo personal eso me sienta cómodo, recuperar rápido y pelearla arriba para no bajar tanto, es lo que a mí me gusta", señaló Matías en alusión al estilo de juego que propone Coleoni y que el Ferro intentará llevar a cabo este año.