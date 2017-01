Fotos RENOVADO. Matías Pato completó la parte más exigente de la pretemporada sin molestias. Pasó momentos muy duros, pero todo quedó atrás y se ilusiona.

16/01/2017 -

El 1 de noviembre del 2015 marcó un antes y un después en la carrera de Matías Pato. En Mendoza, Central Córdoba ganaba un partido clave pero perdía a su principal figura. Se estimaba una recuperación de cinco a siete meses pero el destino quiso que sean 14.

Hoy Matías se siente pleno y pudo finalizar la pretemporada con el Ferro, lo que convierte en el mejor "refuerzo" del equipo.

"Estoy contento porque he podido terminar la pretemporada. Físicamente me siento bien, me falta ritmo de fútbol pero con los amistosos lo voy a encontrar. Estoy poniéndome a punto para pelear un lugar cuando arranque el torneo", contó entusiasmado.

Matías pasó momentos muy duros. Pero, lejos de guardar rencor, los tomó como aprendizaje. "Cuando me pongo a pensar que hace unos meses no podía ni caminar y ahora estoy entrenando normal, me genera mucha felicidad. Me levanto todos los días disfrutando de lo que hago. Me han pasado cosas malas en este último tiempo en la vida y lo tomo para aprender y disfrutar, porque antes de esto por ahí me presionaba mucho y no disfrutaba lo que estaba haciendo. Entonces lo he tomado todo como aprendizaje para disfrutar y ser feliz hoy", señaló.

"La lesión es parte del pasado, yo lo tomo así. Hoy estoy entrenando normal. Estaba lesionado cuando no podía entrenar, pero ahora lo hago a la par del grupo", agregó.

Y no ocultó su ansiedad por volver a estar dentro de una cancha: "Me muero por volver a jugar un partido, sé que falta poco, disfruto de que hoy puedo volver a hacer lo que me gusta".

El grupo

Después de mucho tiempo, Pato pudo compartir una pretemporada con el plantel. Y puso en lo más alto al grupo. "Desde que he empezado a jugar al fútbol profesional he pasado por muchos grupos, no es por comparar pero me da gusto estar en este grupo que es muy unido. Me hubiese gustado que la concentración siga porque la paso muy bien con mis compañeros. Somos un grupo que tiran todos para el mismo lado, de buen humor, pero cuando se tiene que poner serio se pone serio. Espero y tengo la ilusión de que peleemos grandes cosas porque como grupo creo que estamos capacitados, somos fuertes y estamos unidos para eso", manifestó.

"El grupo está muy conforme, se está entregando al máximo, hemos tenido una pretemporada dura y esperemos seguir la semana que viene con lo bueno que venimos haciendo para llegar de la mejor manera", agregó antes de dejarle un mensaje al hincha: "Le agradezco por todo el cariño que me dieron, ha sido el motor fundamental para salir adelante. Y les pido que nos apoyen, necesitamos mucho positivismo. De nuestra parte trataremos de darles muchas alegrías este 2017".