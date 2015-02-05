CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Enero 2017

A LAS 18.00 LOS SIMPSONS

Hoy 20:52 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TVPÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.00 LAS PUERTAS

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 PASAPALABRA

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 “1ª EDICION”

15.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

16.00 CIRCUITO ARGENTINO

16.30 CHIKUCHIS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL 17.30 LA 40

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 CICLOS DE COLECCIÓN

19.30 ARABESC

20.00 MUSICALES

20.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 “2ª EDICION”

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.16 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

09.27 MI HERMANA INVISIBLE

11.04 FESTIVAL DE CINE FANTASIA 2016

11.36 LA GUARDERÍA DE PAPÁ

13.27 LOCOS POR LAS NUECES

15.11 LAS TORTUGAS NINJA

16.56 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

19.53 ROSTROS EN LA OSCURIDAD

22.00 EL QUINTO ELEMENTO

TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.00 CITY HALL. SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

11.55 AMOR EN HAWAII

13.55 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

16.10 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 MEJOR EN EXPOSICION

23.15 KRAMER VS. KRAMER

TNT

07.52 WALL-E

09.32 EL KARATE KID. PARTE 3

11.31 ENCANTADA

13.24 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA PRINCESA

14.59 OZ. EL PODEROSO

17.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

20.13 CELULAR

22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

23.41 6 BALAS

01.41 RIDDICK

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: TROFEO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PENETRACIÓN

11.00 HOUSE: LOCOS DE AMOR

11.55 DETECTIVES MEDICOS S13: RUNAWAY LOVE

12.25 ¿CONOCES A JOE BLACK?

16.00 HOUSE: HIJO DE PACIENTE EN COMA

17.00 HOUSE: EL JUEGO DEL TOPO

18.00 CHICAGO P.D: 20.30 H

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: GRIS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: IRA INTERRUMPIDA

21.00 CHICAGO P.D: 300.000 ‘ME GUSTA

22.00 VOLVER AL FUTURO

24.20 VOLVER AL FUTURO II

02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: RESCATE

03.30 DETECTIVES MEDICOS S13: HUNDREDS OF REASONS

04.00 HOUSE: HIJO DE PACIENTE EN COMA

STUDIO UNIVERSAL

10.10 #AMORENTRÁNSITO

14.00 PAPÁ POR ACCIDENTE

15.50 UN DESMADRE DE VIAJE

17.50 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

20.00 NÁUFRAGO

21.00 SOLICITUD DE ADMISIÓN

22.15 LOS PIRATAS DEL ROCK

01.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA

A DÓNDE IR


BELLAS ALAS

(BELGRANO SUR 1807)

+MIÉRCOLES 18, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE CON NELSON ALBARRACÍN, GANADOR DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA 2016.

+JUEVES 19, A LAS 22.30, MELÓDICOS CON CRISTIAN CACCIOLATTI, FLORENCIA TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON MOLINA.

+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK NACIONAL CON FLOR TROUVE, EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET, CARO PRADOS, ALE SUÁREZ, HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA OPEN SOURCE.

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA 353)

+JUEVES 19, A PARTIR DE LAS 22.30, FRANCO IBÁÑEZ Y NELSON ALBARRACÍN, PRESENTARÁN BALADAS EN ESPAÑOL Y FOLCLORE.

CINE RENZI

(LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE LA SELVA.

+HOY, A LAS 22.30, INSEPARABLES.

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL -18/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL - 18/01 -18:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/01- 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 18/01-17:20 (Cast) 19:30 (Cast) -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY AL 18/01 - 21:40 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 18/01 17:00 (Cast)

¿POR QUE EL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY-18-01 19:30 (Subt)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 18/01 22 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)

HOY AL 18/01 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA

20:20- (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:20- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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