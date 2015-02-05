CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Enero 2017
A LAS 18.00 LOS SIMPSONS
Por El Liberal
Hoy 20:52 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TVPÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.00 LAS PUERTAS
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 PASAPALABRA
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7 “1ª EDICION”
15.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
16.00 CIRCUITO ARGENTINO
16.30 CHIKUCHIS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL 17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 CICLOS DE COLECCIÓN
19.30 ARABESC
20.00 MUSICALES
20.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 “2ª EDICION”
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.16 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
09.27 MI HERMANA INVISIBLE
11.04 FESTIVAL DE CINE FANTASIA 2016
11.36 LA GUARDERÍA DE PAPÁ
13.27 LOCOS POR LAS NUECES
15.11 LAS TORTUGAS NINJA
16.56 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
19.53 ROSTROS EN LA OSCURIDAD
22.00 EL QUINTO ELEMENTO
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.00 CITY HALL. SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN
11.55 AMOR EN HAWAII
13.55 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
16.10 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 MEJOR EN EXPOSICION
23.15 KRAMER VS. KRAMER
TNT
07.52 WALL-E
09.32 EL KARATE KID. PARTE 3
11.31 ENCANTADA
13.24 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA PRINCESA
14.59 OZ. EL PODEROSO
17.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
20.13 CELULAR
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.41 6 BALAS
01.41 RIDDICK
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: TROFEO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PENETRACIÓN
11.00 HOUSE: LOCOS DE AMOR
11.55 DETECTIVES MEDICOS S13: RUNAWAY LOVE
12.25 ¿CONOCES A JOE BLACK?
16.00 HOUSE: HIJO DE PACIENTE EN COMA
17.00 HOUSE: EL JUEGO DEL TOPO
18.00 CHICAGO P.D: 20.30 H
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: GRIS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: IRA INTERRUMPIDA
21.00 CHICAGO P.D: 300.000 ‘ME GUSTA
22.00 VOLVER AL FUTURO
24.20 VOLVER AL FUTURO II
02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: RESCATE
03.30 DETECTIVES MEDICOS S13: HUNDREDS OF REASONS
04.00 HOUSE: HIJO DE PACIENTE EN COMA
STUDIO UNIVERSAL
10.10 #AMORENTRÁNSITO
14.00 PAPÁ POR ACCIDENTE
15.50 UN DESMADRE DE VIAJE
17.50 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
20.00 NÁUFRAGO
21.00 SOLICITUD DE ADMISIÓN
22.15 LOS PIRATAS DEL ROCK
01.05 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO SUR 1807)
+MIÉRCOLES 18, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE CON NELSON ALBARRACÍN, GANADOR DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA 2016.
+JUEVES 19, A LAS 22.30, MELÓDICOS CON CRISTIAN CACCIOLATTI, FLORENCIA TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON MOLINA.
+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK NACIONAL CON FLOR TROUVE, EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET, CARO PRADOS, ALE SUÁREZ, HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA OPEN SOURCE.
DELFINA RESTOBAR
(AVDA. ROCA 353)
+JUEVES 19, A PARTIR DE LAS 22.30, FRANCO IBÁÑEZ Y NELSON ALBARRACÍN, PRESENTARÁN BALADAS EN ESPAÑOL Y FOLCLORE.
CINE RENZI
(LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE LA SELVA.
+HOY, A LAS 22.30, INSEPARABLES.
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL -18/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL - 18/01 -18:00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/01- 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 18/01-17:20 (Cast) 19:30 (Cast) -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY AL 18/01 - 21:40 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 18/01 17:00 (Cast)
¿POR QUE EL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY-18-01 19:30 (Subt)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 18/01 22 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)
HOY AL 18/01 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA
20:20- (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:20- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)