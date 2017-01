FÚNEBRES | 17 de Enero de 2017

Hoy 22:56 - FALLECIMIENTOS





- Rosa Argentina Ibáñez de Romero

- Ilda Lindaura Caro

- Néstor Arturo Figueroa (La Banda)

- Silvia Susana Figueroa

- Margarita Petrona Díaz de Carabajal

- Hugo Rubén Cecconi

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su ex compañero y amigo Alberto Morales y familia con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALZOGARAY, ROSARIO (Charo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|.





Edy López despide al compañero de Fútbol y acompaña a sus familiares en tan penosa circunstancia.

CARO, ILDA LINDAURA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus hijos Teresita, Paila, Natalia, Fabian y Sebastián, H/p Walter, Cristian, Sara, Teresa y Lucas, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de San Gregorio Dto capital. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

CECCONI, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/1/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Nunca te olvidaremos. Sus hijos Rubén y Marta, tus nietos Nico, Cristian y Ornella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de dicha Ciudad.

CECCONI, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/1/17|. " Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino ". Su consuegra Dora de Aranda, sus hijos; Jorge y flia., Gladys y flia., Marta y flia., y Sandra y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Rubén en esta irreparable pérdida. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de dicha Ciudad.

CECCONI, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/1/17|.Hermanos políticos de su hijo Rubén; Dante Torres, Sandra Aranda y sus hijos Martin y flia., José y flia., Rodolfo y Francisco Collado participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Rubén y flia. en tan irreparable pérdida. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de dicha Ciudad. Ruegan oraciones en su memoria.

CECCONI, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/1/17|. Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel Collado y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CECCONI, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/1/17|. Autoservicio Collado y Rotisería Collado participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CECCONI, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Jugadores, directivos y simpatizantes de Collado FC participa con dolor el fallecimiento del abuelo de su jugador y amigo Nicolás Cecconi. Ruegan una oración en su memoria.

CECCONI, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/1/17|. Fernando Cáceres participa el fallecimiento del abuelo del apreciado Nico Cecconi y ruega una oración en su memoria.

CRESPO, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su hija Nahir Crespo, su madre María del Carmen Crespo, sus hermanos Leandro, Augusto, Marisol, Irene, Hugo y Valentina, su abuela Pilar Crespo, su tío Antonio sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Los integrantes de la comisión directiva del centro vecinal Bº Jorge Newbery participan su desaparición física. Acompañan a todos sus hijos, nietos y hermanos en este momento especial

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tus vecinos y amigos: Manuel Gregorio Pesce, Dalinda Rita Turbay; sus hijos Rosi y Guillermo; Marti y Ricardo; José Manuel y Carolina ruegan al Padre Todopoderoso te reciba en su Casa eterna para hacerte descansar. Allá no hay llanto ni dolor, solo paz y amor.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. La flia Sanjurjo acompañan al Pbro. Walter por la desaparición física de Susana. Ella está descansando en la Casa del Padre Celestial.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|.





Sus vecinos Héctor Banco y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Nadie muere definitivamente mientras permanece en el recuerdo y en el corazón de sus seres queridos. La Comunidad del Santuario de Santa Rita acompaña a su párroco Walter de La Iglesia en este difícil momento ante la partida de su hermana. Se ruega una oración en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Eve Luz Sosa, Omar Enrique Soriano; sus hijos Ezequiel, Noelia y Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA IGLESIA, SUSANA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Alberto Varas, su esposa Mirta, su hijo Fernando Alberto participan con hondo pesar su partida al Reino Celestial y ruegan al Señor por su eterno descanso. Abrazan a su querida flia. en tan doloroso trance y elevan oraciones para que la paz y tranquilidad regrese a sus hogares en forma de cristiana resignación.

DÍAZ DE CARABAJAL, MARGARITA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Su esposo: Beto, sus hijos: Charly, Ricardo, Angel, Patricia, Cristina y Susana, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Narcizo Gomez 972 B° Mariano Moreno. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Sus padres Honorio y Flavia, sus hnos Fabián y Pablo, su hna pol, Marisa y sobrinos Sofia y Gonzalo partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Pque. de la Paz. Casa de duelo Arturo Illia 240 Bº Belgrano. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Descansa en paz querida compañera, que el Señor te reciba en su morada, y guíes el paso de tus seres queridos, especialmente tu mamá. Tus compañeros de 5º año 1º div. de la Esc. de Comercio Promoción 1985: Peto, Miguel, Fabio, Juancho, Oscar, Bocha, Richard, Claudia Aranda, Claudia Cortes, Claudia Chazarreta, Claudia Ibáñez, Marcia, Silvina, Yesmín, Judith, Kelly, Roxana, Liliana, ERve, Patricia, Teresita. Sus restos son velados en Arturo Illa Bº Belgrano y sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Amiga incondicional, honesta, buena, trabajadora. Tu partida nos deja un enorme vacío que jamás será llenado. Te extrañaremos siempre. Descansa en paz. Sus amigas Berracas: Moni Trejo, Ale Coronel Buitrago, Rosi Sánchez y María Teresa Villarreal.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega . Descanse con el Señor esperando la resurrección.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Descanse con el Señor esperando la resurrección

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. La Honorable Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. "Oramos para que te conviertas en el ángel que nos guíe en la vida. Descansa en paz." Tus amigos Sandra Ledesma y Gustavo Gallardo, sus hijos Camila y Juan, participan con profundo dolor de su fallecimiento y piden por su descanso eterno.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus padres Horacio Hamann y Cielito Alcaide; sus hermanos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia; sus hermanos políticos Lucy Rojas Valdivia y Maximiliano Corvalán Peralta; sus sobrinitas Ana Victoria y Felicitas Corvalán Hamann; su abuela María Teresa M. de Alcaide despiden al adorado Patricio con amor infinito. Rezan por la paz de su alma blanca y pura en las misas del novenario en la Catedral Basílica a las 21 hs.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu Morada Celestial. Graciela Velázquez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Silvia De Boec y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Con profundo dolor Héctor A. Bustamante, su esposa Cristina Soria, sus hijos Cachito y Mateo participan el fallecimiento del hijo de sus muy apreciados amigos Cielito y Horacio. Ruegan al Señor le des una pronta resignación ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su amigo Facundo Tragant y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Familias Alcaide - Sarmiento participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sylvia Luna de Juri y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus padres Cielo y Horacio, a sus hermanos, a su abuela María Teresa y demás familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con mucha pena su fallecimiento. Acompañan con dolor a Cielito y familia y la querida Sra. Nena. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de la Paz eterna" Las compañeras de estudio del profesorado de su Mamá Cielito: Nancy Olivera. Marta Silva Orofino, Maria Elena Trotta y Ana Maria Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus hijos: Patrón, Roxana y Federico, sus hijos pol.: Mirian y Carlos, y nietos, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus hijos Víctor, Federico, Roxana, hijos políticos Miryam y Carlos; sus nietos Yenina y Nadia; su nieto político Sebastián; su bisnieta Evangelina. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Nada desaparece en la vida mientras quedan grandes recuerdos en nuestro corazón. Señor Jesucristo tu eres la resurrección y la vida por tí pido que a tu hija Rosa le permitas descansar en paz y contemplar la Luz de tu Rostro " Son los deseos de tu Amiga de toda la vida de calle San Martin; Negrita Sosa de Cáceres, sus hijos María Verónica, Víctor Hugo, Marcelo y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Rosita; hermana, amiga querida, siempre permanecerás en mi corazón., María Luisa de Roldan y flia. acompañan a sus hijos y nietos en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna " Gracias por tu amistad y los buenos momentos compartidos., Tu Amiga Elba de Cordero y flia. participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio parque de la paz.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Roger Díaz, Stella Maris Ledesma; Gaby Díaz y flia.; Fofi Dïaz y flia.; Miko Díaz y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Los compañeros y amigos de trabajo de su hijo Federico: Natalia, Juan Ángel, Lorena, Gabriela, Jesicca, Amadeo, Charly, Carlos, Ana, Daniel, Emanuel, Matías, Nancy, Leo, Jacqueline y Gustavo participan con dolor su partida.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus vecinos de la calle San Martin; Pelusa, Chuni y Norma Palavecino participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Yo muero, pero mi amor no muere, yo los amaré en el Cielo como los he amado en la tierra. En nosotros queda no solo su amor, sino el recuerdo de sus consejos y el ejemplo de su vida. Jesús misericordioso, dadle el descanso eterno a nuestra querida amiga Rosita. El Cenáculo María Reina de la Paz. Acompaña a sus hijos y nietos en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Héctor Ruiz, sus hijos Federico, Soledad, Daniel, Andrés, Andrea y nietos participan con profundo dolor la partida de su tía Rosa el Reino de los Cielos junto a Dios. Elevan oraciones por su eterno descanso.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones " Tu amiga y compañera de Viajes, Siempre te Recordaré. Yolanda Klemba participa con profundo dolor su partida y acompaña a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruga oraciones en s querida memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Amigos de Ana y familia: Prof. Héctor A. Bustamante, su esposa Lic. Cristina Soria, sus hijos Cachito y Mateo sienten con profunda tristeza el fallecimiento de "Doña Anita" quien fuera un ser noble, alegre, humilde y generoso. Piden a Dios el eterno descanso de su alma. Te extrañaremos mucho.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Humberto Hernán Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín de Infantes Municipal Nº 1 "Blanca Nieves" acompañan en este difícil momento a su compañera Ana Zamudio y a su familia por el fallecimiento de su querida abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Hilda Paz de Salomón amiga de su hija Ana María participa con gran dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cement. parque de la Paz..

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. El presidente interventor del IOSEP CPN. Raúl O. Ayuch; miembros del consejo gremial, síndico, gerente general CPN. Graciela Muratore de Corona; gerente de área; subgerentes de áreas; asesores de presidencia; médicos auditores; asesores legales; auditor interno; personal administrativo y de maestranza de casa central, participan del fallecimiento madre de nuestra compañera, Estela Sierra.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|.Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Elsa Trejo de Ibáñez, Monina Ibáñez, sus hijos Martin y Claudia Cespedes participan su fallecimiento.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Raúl A. Seijas, Angelina, sus hijos Angelina Infante, Raúl ,Mariela Seijas participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Eva Beltrán Menéndez lamenta participan el fallecimiento de la Dra. Norita y elevan oraciones en su querida memoria.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su mamá Lorena Vanesa Juárez, hnos Álvaro, Leonel, abuelos Pocholo y Puri, tíos, primos y demás fliares partic. de su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. El Señor te eligió a vos para llevarte a su Reino, tu hermosa adolescencia nos inundaba a todos de alegría, tu sonrisa angelical fue siempre un bálsamo para nuestras tristezas pero no estamos lejos, se que nos encontraremos al final del camino. Sus tíos Lito, Zully, sus primos Chili, Romi, Magui, Chespi, Alejandra, Miguel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. ¡Holis!, mi chiquita!, así era tu saludo, dejas un vacío inmenso en nuestras vidas, Cande querida. Te recordaremos como fuiste, alegre, con esa sonrisa marcada en mi mente. Tu amiga y compañera Sol Alagastino y familia. Descansa en paz, amiga, un ángel más se unió a Nuestro Señor Jesucristo.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Cande; Compañera y Amiga, tanto te vamos a extrañar. Quedará un asiento vacío en el Curso, pero en Nuestros Corazones Siempre. Que el Señor llene de bendiciones y consuelo a su flia., a su Mamá y Lautaro. Tus compañeros de 3º " B " T. T. Colegio " Alfredo Furniss ". participan con profundo dolor tu partida y ruegan por la paz de tu alma...

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Cande; Amiga mía, te fuiste de un día para otro, solo Dios puede entender porque lo hizo. Todos sus tiempos son perfectos. Te voy a extrañar. Amiga y compañera de Curso que el Señor llene de bendiciones y Consuelo a su flia., a Lore y Lautaro mi compañero y hermano. Te quiero mucho, para siempre en mi corazón. José Ignacio Storniolo Basualdo.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que la luz de Dios te ilumine siempre en el paraíso y proteja desde el mas allá a tus seres queridos. Elsa de Guzmán, hijos Analia, Ariel y flia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento en especial a su querida mamá Lorena, hermano, abuelos Pocholo y Puri Juárez, es lamentable que la muerte nos se supera, si se acepta aunque es difícil. Que el Señor bendiga la flia para su consuelo por este dolor inmenso. Candela descansa en paz junto a tu amado papá.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Niña hermosa, te cortaron las alas pero volaste igual al encuentro con tu padre, quién te espera y así juntos, serán los ángeles que desde el Cielo iluminarán a toda la familia que está destrozada y no puede comprender tanto dolor y tanta tristeza. Pedimos a Dios que con su misericordia infinita les envíe resignación. Irma de Dib, sus hijos Marcia y Carlitos; Claudia y sus nietas Leisa y Camila.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que brille para tí la luz que no tiene fin " Familia Beltrán participa con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos " Amiga querida nunca te olvidaremos, gracias por tu cariño, tu alegría y siempre ayudando a todos. Serás nuestro Ángel que siempre cuidará nuestros pasos, te amo amiga. Dios te cuide y serás feliz en el Paraíso en la presencia de nuestro Señor. Julieta Leiva y flia. participa su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Brille para ella la luz eterna que no tiene fin". Elsa Zanoni de Trucco sus hijos: Ernesto y Graciela, Elsa y Osvaldo, Elena y Gilson, Ricardo y Silvia, Daniel y Magali y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

OSORIO,CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "El Señor nos la dió y él la recogio". Su tio Eduardo Trucco, sus primas Milagros y Priscilla Trucco y Nancy Acosta, acompañan a su mamá Lorena y hermano Lautaro en estos momentos de profundo pesar. Rogando al Altisimo bendiciones para supera tan irreparable pérdida

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Compañeros y Amigos de su hijo Guillermo ; Titina, Julio, Antonio, Nilda, Claudia, Wilton, Gustavo, Betty, Ruben, Chiqui, Belén, Carolina y Ale participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Pedimos a Dios que te reciba en sus brazos, te abrace en su paz que te cubra en su infinito amor y puedas así gozar eternamente de su presencia. Ángel y Jorge Salazar; Liliana y Jesica participan su fallecimiento.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Querida María: por tus cualidades de buena esposa excelente madre y amiga incondicional ¡siempre te recordaremos! Lita (a) y Elita, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. " ya está ante ti, Señór, recíbela en tus brazos". Blanca Aguirre y Facundo Taboada acompañan en su dolor a su querida amiga y profesora Gladys ante la partida de su Sra. madre al Reino Celestial. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por la resignación de su flia.

TEVES, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. El director, personal Jerarquizado, Administrativo, Técnico y de Maestranza de la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, se ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





IBÁÑEZ, HUMBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleicó el 7/1/17|. Desde que no estás, la casa está vacía, hermano yo se que estás con Dios y ya no sufres más y eso me reconforta el alma, algún día yo sé que nos encontraremos. Su hermana Teresa Ibáñez y familia invitan a la misa que se oficiará hoy en la catedral Basílica a las 21 hs. Se ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, HUMBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleicó el 7/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompaña en su dolor, su hermana Teresa Ibáñez, sus hijos Hugo, Gustavo, César, Silvia, Gabriela, Oscar, Javier, Esteban; sus yernos, nueras y nietos participan su fallecimiento e invitan a la misa hoy en la Catedral Basílica a las 21 hs. Se ruega una oración en su memoria.

LOBOS, SILVINA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/16|. Te recordamos siempre con gran tristeza humana, per también con gran alegría cristiana sabe que descansas junto al Señor. Nos vemos en el Paraíso. Hugo, Patricia, Paula y Juan Manuel Chazarreta invitan a la misa hoy a las 21 en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

LOBOS, SILVINA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/16|. Silvi, aún me parece un sueño, tu partida ¡Cuánto ha pesado en mi tu ausencia! ¡Cuánto te extraño aún me resulta difícil no encontrarte en los lugares de siempre. Te busco y para calmar este dolor solo basta con cerrar mis ojos y ya te acercas y puedo con tanta nitidez ver tu imagen y hasta creo escuchar tus cálidas canciones de los domingos de misa en el Oratorio. Así te recuerdo y permaneces en mi por siempre. Tu tía Madrina Blanca Chazarreta de Olivera, tío Mario y tus primos Álvaro, Ramiro y Gise elevamos una oración en tu memoria hoy a las 20.30 en el Oratorio Don Bosco, al conmemorarse el 1er. Aniversario de su fallecimiento.

VÁZQUEZ, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/16|. "Siempre te recordaremos. Que brille para vos la luz que no tiene fin". Su esposa Isabel, sus hijos Luis, Omar, Alberto, Miguel, Carlos, Gustavo y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, con motivo de cumplirse seis meses de su fallecimiento.

VEGA, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Que inmenso dolor nos dejaste con tu inesperada partida,, pero nos reconforta haber sido bendecidos al tenerte tantos años de tu vida. Algún día estaremos juntos para siempre. Te pedimos que desde el cielo nos des resignación. Tu hija Chona, tu hijo político Luis, tus nietos Nadia, Natalin y Sheila, nietos políticos Seba, Víctor y Lauti, agradecemos a todos y a cada una de las personas que nos acompañaron en este difícil momento e invitamos a la misa hoy a las 21 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse su noveno día de fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria-

VEGA, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Madre: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma, pero quiero que sepas que siempre te tender presente en mi vida. Tu amado hijo Felipe, invita a la misa hoy a las 21 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

VEGA, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "Guía cada uno de nuestros pasos, estarás presente en todo momento. Descansa en paz. Tu hija Blanca, tu hijo político Tuca, tus nietos Fabi, Claudia, Cristian, nietos políticos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 21 hs en catedral Basílica, al cumplirse el noven día de su partida a la Casa del Señor.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





VIVES, MARIANO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/16|. Nano, hoy estás presente con el amor y el cariño que Dios nos regalo. Siempre estarás en nuestros corazones. Te amamos. Sus padres Nancy González y Omar Vives, sus hermanos Rodrigo, Jesús, Aylen, Jonatan y Cristopher; abuelos, cuñados, su tío José Elías y demás tíos, primos y demás familiares te recuerdan al cumplirse veintisiete años de su natalicio. Se ruega una oración en su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





MORE, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/15|. Como olvidarnos de aquel día, que quedaste sin vida, un beso te pedimos, no sabemos si lo sentiste. Nuestras lágrimas corrieron en tu mejilla. Volvimos corriendo en busca de tu encuentro, te buscamos en nuestros sueños y te vemos sonriendo… El dolor de tu partida se nos aplaca, porque sabemos que estás en un lugar maravilloso. Te amamos, hoy y siempre. Tus nietos Nicolás, Agustín, Melany, Brian, Esteban, Rita y tus bisnietos Máximo y Milagros.

MORE, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/15|. Al cumplirse 2 años que no estás físicamente con nosotros. En el que sentimos en todo momento tu ausencia, hay tantas cosas que quedaron pendientes, por tu pronta partida; a tantas cosas que no encontramos explicación. Pero también hay tantos recuerdos imborrables: tu sencillez, tu bondad y tu presencia como padre y abuelo. Que es lo que nos da consuelo de haber disfrutado cada minuto de tu compañía; hoy el dolor sigue siendo inmenso. Te extrañamos, sos la luz que iluminas nuestros caminos. Descansa en paz. Tus hijos Roxana, José, Dardo, Ana, Ramona, Carlos, Nanci y Juan invitan al responso que será hoy martes 17 a las 19.30 en el panteón familiar del cementerio de Maco.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BONEMBERG GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su hermano Jorge, su cuñada Lita y sobrinos Pablo, Jorge y Vanina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BONEMBERG GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su sobrina Vanina, su sobrino político Gabriel; sus sobrinos nietos Benja y Valentín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BONEMBERG GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Acompañan a su hija Gabi su ex compañeros de la Promoción 87 del Colegio Santiago Apóstol en este doloroso momento.

FIGUEROA, NÉSTOR ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su esposa Ymelda Noruega, sus hijos Cristina, Néstor y Monica, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Vilmer. Cob iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

FIGUEROA, NÉSTOR ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Imelda Noriega, sus hijos Cristina, Néstor y Mónica; hijos políticos Chiqui, Azucena y Leonardo, sus nietos Germán, Belén y Florencia; Gonzalo, Rita, Federico y Damián; sus nieto político Lucas y su bisnieta Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Vilme.

FIGUEROA, NÉSTOR ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su prima Pety Buitrago y sus hijos Carlín y Liz; sus nietos Noelia, Yanina, Franco Rodini y Jazmín que descanse en paz y resignación a sus familiares.

FIGUEROA, NÉSTOR ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. El Departamento de Ciencias Jurídicas y Contables Escuela Normal "Dr. José Benjamín Gorostiaga" participa con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Mónica Figueroa. Eleva oraciones en su memoria.

FIGUEROA, NÉSTOR ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Señor ya está ante tí recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la Escuela Nº104. Martín Miguel de Guemes, participan del fallecimiento del abuelo de su compañera Prof. María Belén Gonzalez. Ruegan oraciones en su memoria

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Elio Edgardo Falco, su señora esposa Roa María Mercedes, sus hijos Rodita, Adriana, Mario, Fernanda y Elio participan con mucho dolor el fallecimiento del amigo y acompañan a su señora esposa, nuestra querida Ochi a la familia en este momento.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. El señor Julian Canllo y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Dr. Julián Canllo y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Dra. María Teresa Benévole y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Dra. Rudy Amado, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Dra. Ochi, acompañándola en este difícil momento.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|.Su amigo Guillermo Luna Herreera participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Estimada Dra. Ochi, acompaño tu dolor en estos tristes momentos. Ruego a Dios fortaleza para toda la familia. Silvia Elías de Lecuona y familia.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Jorge Amado, Lucía Villaverde, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Un cuento de esos hermosos que escribías y con el que nos deleitabas en la asociación Literaria María Adela Agudo, quedo trunco. La lapicera descansa en tu mesa de trabajo mientras el block en el que volcabas tu inspiración permanece intacto, blanco como la nieve. Amigo, en el grupo de escritores te recordaremos siempre con cariño. Profesora Lidia Esther Gauna de Manfredi.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Participan con mucho dolor, compañeros de la Promoción 86 del Colegio Santiago Apóstol, acompañan a Silvia y a toda su familia en este doloroso momento.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Nené Gauna de Manfredi y sus hijos Dr. Juan Carlos Manfredi, Dra. Gladys Olivares de Manfredi y Dra. Susana Manfredi de Ledesma acompañan a la querida Dra. Ochi Pasarella de Sayago en este difícil tránsito de la vida y elevan oraciones por el descanso eterno de su esposo, persona íntegra, que deja la ciudad una estela perdurable de honorabilidad.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus amigos de Panchos despiden con pesar a una noble, digna y singular persona rogando resignación para su familia. Nunca te olvidaremos. Nelly Bravo, María Rosa Azuz, Rita Galván, Mafi y Marta Barrionuevo, Mónica Giménez, Marilyn Salvatierra, Kely Kofler, Marta Biassini, Marta de Daud, Lita Zuffe Llato, Hugo Alderete, Ricardo Melian, Pedro Rojas y Aldo Tagliapietra-

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Olga Montenegro de González, participa con inmenso pesar el fallecimiento del gran amigo y esposo de la querida Ochi Passarelle. Que el Señor Jesús y la Virgen del valle lo conduzca al lugar de los justos y le den el descasno eterno.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus amigos de la Asociacion Literaria Maria Adela Agudo: Durval A. Garcia, Mario S. Lescano, Alicia Fernandez de Polido, Lidia G. Manfredi, Ada Biscione de Zuain y Maria Ines Bravo de Gentile, lo despiden con profundo cariño y acompañan a su esposa, hijos, nietos y familiares en el dolor de la perdida. Con una oracion rogamos para él el descanso eterno

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. " Que brille para el la luz que no tiene fin". Maria Eugenia Abutti e hijos: Augusto Javier y Benjamin Matias Luna, participna con profunfo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Que brille para el la luz que no tiene Fin.." Mari, Berta , Carlos y Alfredo Tejedor, Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Vermarys participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestras querida amiga Dra. Pasarella, se elevan oraciones en su querida memoria

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Daniel Falco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Ochy, quien venciendo toda dificultad lo cuido durante todos estos meses y hasta ultimo momento, a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Brachi Everle, su esposa Teresita Vidal y demas familiares, participan con profunda pena la partida del querido amigo Juancito y acompañan en su dolor a su señora esposa "ochi" e hijos pidiendo a Dios les de resignacion y valor ante tan irreparable perdida. Ruegan una oracion en su memoria

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus amigos de su esposa Maria Rosa: Mary, Berta, Carlos y Alfredo tejedor, Adalberto Suarez, Ramon Cejas, Laura Albrich y demas familiares, ruegan una oracion en su memoria

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17| .Nora Russo, Aldo Russo y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ABREGÚ, ONORIO EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/11|. "Que brille siempre para él la luz que no tiene fin". Con motivo de cumplirse 6 años. Su esposa Elba, sus hijos Magalí, Ricardo, nuera Azucena y nietas Paula, Daniela y Andrea invitan a familiares y amigos a la misa a celebrarse pidiendo por el eterno descanso de su alma. La mise se celebrará hoy martes en la Pquia. de Ntra. Sra. Lourdes a las 19.30 hs. Bº Lourdes La Banda.

GEREZ, ROBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. "Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: ¡La muerte ha sido destruida! ¿Donde está su victoria?¿ Donde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios, podemos vencerlos por medio de nuestro Señor Jesucristo". Querido Papito: Vamos a extrañar tu preocupación porque estemos bien, porque no nos falte nada, aun siendo adultos. Vamos a extrañar mucho tus caricias, tus besitos...¡Pero la muerte ha sido vencida! Gracias Padre Celestial por acogerlo en tus brazos! ¡Gracias Señor por devolvérnoslo para siempre en cada uno de nuestros corazones. Invitamos a las misa, al conmemorarse el noveno día de la partida hacia la Casa del Padre. Esta se celebrará el día Martes 17 a las 20:30 hs en la Parroquia Nuestra Señora de La Salette. La Banda.

MEDINA, SEBASTIÁN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. No lloren estoy bien, Dios me llamó al lugar donde están los puros de verdad. Mi querido sobrino, seis meses pasaron ya sin verte pero te llevo y te llevaré siempre en mí. Te amo con todo mi corazón y te recordaré tal cual eras, una persona con todas las letras, tus tíos Mercedes y Alfonso, tus primos, primos políticos y sobrinos invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Nstra. Sra. de Lourdes, El Cruce, LB. Se ruega una oración en su memoria.

MEDINA, SEBASTIÁN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|.Hijo querido de mi vida, hoy a 6 meses de tu partida al Reino del Señor. Te recordamos con el dolor , la angustia y también con el gran amor que sentimos por ti como siempre, extrañamos tus abrazos y besos con esa bella sonrisa pero vives y vivirás por siempre en nuestros corazones. Sabemos que estas en los brazos de Dios donde tendrás paz eterna y desde ese lugar divino nos seguirás cantando tu añoranza para llenarnos de emociones. Gracias hijo querido por tanto amor y que brille para ti la luz eterna rogamos una oración en su memoria. Tus padres Rosa y Alfonso, tu querida hermana Noelia, tu adorado ahijado Lorenzo, tu compañera Anita y tu cuñado José, invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes a las 19 hs, el Cruce La Banda-

TABOADA, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/05|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mí aunque muera vivirá". Querido Ramón, sos una de las estrellas que cuidas nuestros pasos. Estás en paz. En el cielo disfrutan de tu alegría y bondad, aquí en la tierra te recordamos con amor cada día de nuestras vidas. Su madre Irma, sus hermanos Daniel, Mónica y Alejandra y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sgo. Apóstol al cumplirse 12 años de su partida. Rogamos una oración en su memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Querida hija tu partida nos dejo un inmenso dolor en nuestros corazones, fuiste una mujer extraordinaria, gran madre, de espíritu noble, honesta, una gran amiga de valores firmes, una luchadora increíble y de un inmenso amor por tu familia. El señor la recibe en sus brazos y nuestra madre la virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Sus hermanas Karina, Vanesa y Ricardo Acuña, sus padres Orlando Acuña y Marta Bagli.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Sus primos Kitty, Daniel, Mingui y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sebastián Simonetti, Gladis Carrasco, Santiago Simonetti, Esteban Bustos, María Belén Simonetti y sus hijas Guadalupe y Micaela participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Rogando oraciones por su eterno descanso.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. El señor es mi pastor nada me puede faltar (salmo) Dr. Ramon Angel Bagli, su esposa Maria Angela Novasio y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Pancho rogando que su alma descanse en el lugar de los justos.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. " Con vosotros estoy " Adriana M. López participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus padres., esposo., hijos., hermanos., tíos y primos en este difícil momento y pide al Señor les de fortaleza de espíritu como tu demostraste con tu ejemplo. En mi memoria perduran tus tempranas bellas etapas compartidas. Que brille para ti por siempre la luz.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Dr. Carlos Marcelo Hoyos, su esposa Mónica Roxana Kuran e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignación para toda su familia. Paz y Fe.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos: Favian, Mariela y Marcelo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Valeria: que la luz de Dios te ilumine siempre en el Paraíso y protejas desde el más allá a tus seres queridos. Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma y que a ustedes apreciada familia Acuña- Leguizamón El Señor los fortalezca con fe y paz. Cristiana Resignación.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Raquel Bagli Rajoy y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Compañeros de su hermana Vanesa de la promoción 98, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Querida Madrina: cuánto dolor tristeza y soledad nos deja tu partida, te recordare con inmenso amor y sonrisa como vos querías. Ruego oraciones en su memoria. Roció Coria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. El señor te llamo a compartir su gloria pero tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Tú hermana Karina, cuñado Mario, Sobrinos Luz, Roció, Verónica, Mary y Oasman.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que descanse y que brille para Vale la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su nuera Karina Acuña, familia de Nicolás Coria, Verta, sus cuñados Mariela, Marcelo, René, Estela, Nancy, Fabián, sobrinos Gonzalo, Flor, Yessi, Naty y Caro.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz. Tus compañeros de secundaria Elela, Ivan, Ivana, Patricia, Karina, Claudia, Lirio, Luis Maria, Cecilia y Jorge. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Que el señor la reciba en su reino y le de la paz infinita. Graciela Llugdar de Gómez e hijos Silvina y Richard, Mylena y Fernando, Ramiro y Analia, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el consuelo a sus familiares.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió la alegría de tener a Dios a su lado en cada momento de su vida como un acto de gracia y de belleza. Ramón Llugdar, su esposa Patricia e hijos, Marcelo, Ricardo, Valeria, Belén y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. En su paso por la tierra supo cultivar un jardín de vida y ahora disfruta de un glorioso porvenir. María Llugdar, sus hijos Carlos, Miguel y Ana Carolina con su respectiva familia participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Fuerza y resignación para nuestros queridos familiares Efraín Roldan y familia, Toty Fernández y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Jorge fiad y su esposa Alcira Giro sus hijas Eugenia, Agostina y sus respectivas familias imploran a Dios por el descanso eterno de su alma. Elevamos oraciones y acompañamos en el dolor a su esposo, hijos, padres, padres políticos y demás familiares. (Loreto).

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre. La comunidad Educativa del I.E.S. Pablo VI cede Brea Pozo y ext. Áulica Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del profesor Eduardo Leguizamón.

ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Mi querida Valeria Dios te llevó con Él para descansar junto a sus ángeles. Aquí pedimos tu consuelo Señor para tus seres queridos. Sus ex compañeros de la Escuela Nº 719 "Blas Parera": Rita Acosta y María Teresa Villarreal. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

BRAVO, ZAIDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su hermano Anacleto Bravo, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos sueron inhumados en el cementerio de San José Dpto. Loreto. Cob. Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





HOYOS, EVARISTO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Hoy se cumplen 9 días que partiste al Reino Celestial, duele mucho tu partida, pero nos reconforta saber que ahora donde estás no existe el sufrimiento, gracias por todo lo que nos diste, tu afecto, amor incondicional, estarás siempre en nuestros corazones, te extrañamos hoy, mañana y todos los días de nuestras vidas. Su esposa Blanca y sus hijos: Ramona, Blanca, María, Gustavo, Ivana, Fabiana, nietos y bisnietos, nuera Adriana, invitan a la misa que se oficiará el día de hoy a las 18 hs en el cementerio de Colonia el Simbolar.