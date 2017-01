"La nueva gestión puede acentuar la política de Obama de expulsar a ilegales"

Fotos TRUMP. Hará varios cambios.

Otro de los temas clave analizados por Rosendo Fraga, es la medida que el presidente electo puede implementar contra la migración en ese país.

"La emigración mexicana hacia EE.UU., ya ha venido bajando en 2015 y 2016. Pero si la política de Trump acentúa las dificultades económicas del país, puede volver a incrementarse. La cubana está en una situación incierta y dependerá de si el nuevo presidente confirma o rectifica la decisión de Obama de dejar de dar permiso de residencia a los cubanos que lleguen a EE.UU.", resaltó el especialista a EL LIBERAL.

"El gran tema es que Trump puede acentuar la política de Obama de incrementar la expulsión de ilegales, y ha dicho que comenzará a hacerlo con los que tengan antecedentes penales", sostuvo.

En cuanto a la reunión de Trump con cuatro expertos sobre América latina, consideró que "no ha tenido mayor relevancia. El tema principal tratado fue la inmigración proveniente de América Central y en particular la de menores no acompañados, provenientes de los tres países del triángulo norte de América Central (Guatemala, El Salvador y Honduras) y por esta razón participó del encuentro del encuentro Julio Lagorria, ex embajador de Guatemala en Washington. América del Sur fue el segundo tema y se plantearon tres prioridades: Brasil, Argentina y Venezuela. Dos de los asistentes, pertenecen a la comunidad cubano - estadounidense: Fredy Balsera, asesor de temas hispanos cubano - americanos y Carlos Giménez, que asesoró a la campaña de Trump en Florida, donde la comunidad cubana fue decisiva para su triunfo. Que dos de los cuatro convocados a la reunión sean de origen cubano, anticipa que esta comunidad tendrá especial influencia en la política latinoamericana de Trump. El cuarto convocado, fue David Duckenfield, quien aunque fue subsecretario para Asuntos Públicos del Departamento de Estado, no es un experto en América Latina", resaltó.