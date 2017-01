Fotos Estuvo preso por homicidio y por violencia de género

17/01/2017 -

"María" teme por su integridad física y sobre todo por la de sus hijas. "Él ya mató una vez y lo hará de nuevo si alguien no hace nada. Tengo miedo porque vive a unas cuadras de mi casa. Estoy todo el día encerrada. Lo he bloqueado por todos los medios posibles, pero estoy segura que volverá a aparecer", explicó la mujer.

Según dijo la víctima el acusado estuvo detenido en el penal acusado de asesinar a un joven con quien mantuvo una grave pelea, donde mató a golpes a su rival. Su actividad deportiva -ya que era boxeador amateur- se truncó cuando la Justicia lo condenó con la cárcel.

Además, también habría sido denunciado por su ex pareja, a quien en reiteradas oportunidades agredió físicamente hasta provocarle una fractura de base de cráneo. Por este hecho también fue detenido. "Quiero que lo detengan y no salga más. El ya no tiene miedo de ir preso. El me dijo que no tenía problemas de estar detenido porque algún día va a salir y me va a prender fuego", explicó.